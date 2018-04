Video/ Udinese Crotone (1-2): highlights e gol della partita (Serie A 34^ giornata)

Video Udinese Crotone (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita di Serie A. Undicesima sconfitta consecutiva per i friulani, ora pericolosamente vicini alla zona retrocessione

23 aprile 2018 Fabio Belli

Video Udinese Crotone (LaPresse)

Eccezionale colpo salvezza per il Crotone, che vince 2-1 in rimonta alla Dacia Arena gettando nel dramma sportivo i friulani, all’undicesima sconfitta consecutiva ed ora impelagati più che mai nella lotta per non retrocedere. E dire che la partita era iniziata ottimamente per gli uomini di Massimo Oddo, in gol con Lasagna su invito dalla trequarti di Maxi Lopez. E’ il 5’ del primo tempo, ma al 7’ i calabresi hanno già trovato il pari con il solito Simy, bravo a sua volta a sfruttare un assist di Nalini anticipando Samir. Il Crotone vive un ottimo momento nel primo tempo, ma l’Udinese prima dell’intervallo riesce a crescere, sembrando in grado di cambiare ancora l’interzia della partita. Il match resta molto incerto anche nel corso della seconda frazione di gioco, con Simy che al quarto d’ora arriva a colpire di testa in area da ottima posizione, ma il pallone non inquadra lo specchio della porta.

L'UDINESE CADE

L’Udinese sembra sentire il peso della tensione, ma nel finale è Walter Zenga a coprirsi, togliendo una punta, Trotta, e inserendo un difensore, Sampirisi. Nonostante questo, la rete che fa saltare il banco la trovano i calabresi, col solito Simy al 41’ che arriva alla battuta a rete, con una deviazione di Samir che mette Davide Faraoni in condizione di depositare in rete da due passi. Proprio il grande ex - che non esulta - punisce i friulani; nel finale, gli assalti disperati della squadra di casa producono una grande occasione per Fofana, che di testa manca il 2-2 con lo specchio della porta spalancato. E’ il Crotone ad esultare, per l’Udinese ora si fa dura visto che i punti di vantaggio sul terzultimo posto sono soltanto 4; in più, adesso il destino di Massimo Oddo in panchina sembra davvero segnato.

