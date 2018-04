Video/ Atalanta Genoa (3-1): highlights e gol della partita (Serie A 35^ giornata)

Video Atalanta Genoa (3-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 35^ giornata. Le immagini salienti del match all'Atleti Azzurri d'Italia (domenica 29 aprile 2018)

30 aprile 2018 Alessandro Rinoldi

Video Atalanta Genoa (Foto LaPresse)

Allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia l'Atalanta supera per 3 a 1 il Genoa nella 35^ giornata di Serie A. Nel primo tempo i bergamaschi di Gasperini dominano passando in vantaggio al 16' con Barrow, su assist di Cristante, e raddoppiando poi proprio con lo stesso Cristante al 22', questa volta dopo aver scambiato con Gomez. Nel secondo tempo, nonostante un buon avvio della formazione allenata da Ballardini, Ilicic mette la partita definitivamente in discesa per i lombardi con una gran conclusione a giro al 74', raccogliendo al meglio il suggerimento di tacco di Hateboer. Nel finale, i liguri tentano inutilmente di riaprire la sfida con la punizione vincente del neo entrato Veloso all'81'. I 3 punti conquistati permettono all'Atalanta di portarsi a quota 58, mantenendo la sesta posizione, ed il Genoa resta fermo in classifica con 41 punti.

STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come l'Atalanta, a cominciare dal possesso palla favorevole con il 54% e supportato da un maggior numero di palloni recuperati, 40 a 32 con 11 di Masiello, abbia meritato il successo finale. I nerazzurri hanno anche perso meno palloni rispetto agli avversari, 47 a 50 con Barrow recordman negativo a 11, ed in fase offensiva è abbastanza netta la superiorità dei lombardi sui liguri: 10 a 9 le conclusioni totali delle quali 7 a 3 destinate nello specchio della porta e 9 a 5 per quanto riguarda le occasioni da goal, con Barrow distintosi sia con 3 tiri che con 3 chances. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'Atalanta è stata la squadra più fallosa visto il 13 a 6 nei falli commessi e l'arbitro Fabbri, della sezione di Ravenna, ha estratto il cartellino giallo 4 volte ammonendo rispettivamente Castagne, Freuler, Caldara da un lato, Rossettini dall'altro.

