Probabili formazioni/ Roma Liverpool: diretta tv, orario, notizie live (Champions League)

01 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Roma Liverpool (Foto LaPresse)

Domani è il grande giorno di Roma Liverpool, semifinale di ritorno di Champions League. Le due formazioni daranno vita ad una partita attesissima, nella quale i giallorossi daranno tutto per cercare una difficilissima rimonta dopo il 5-2 subito all’andata ad Anfield Road, che lascia comunque aperta una piccola speranza per gli uomini di Eusebio Di Francesco. Andiamo quindi a vedere quali potrebbero essere le scelte dei rispettivi tecnici per le probabili formazioni di Roma-Liverpool.

INFO DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Ampia copertura per la sfida tra Roma e Liverpool in diretta tv: la partita di domani sera sarà infatti proposta da Mediaset sia in chiaro sia sul digitale terrestre. L’appuntamento sarà dunque sia su Canale 5 sia su Mediaset Premium Sport e Premium Sport HD. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita agli abbonati della piattaforma tramite l’applicazione Premium Play, oppure disponibile a tutti per quanto riguarda Canale 5.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LIVERPOOL

LE MOSSE DI DI FRANCESCO

Per realizzare la rimonta, la Roma non potrà fare altro che presentarsi in campo con la formazione tipo. Rimane, tuttavia, da decidere quale sarà lo schema di partenza: all’andata la difesa a tre ha fatto troppa fatica contro lo scatenato attacco del Liverpool, risulta dunque difficile pensare che Eusebio Di Francesco possa decidere di confermare il 3-4-2-1. Davanti ad Alisson dunque dovremmo avere la coppia centrale formata da Fazio e Manolas, con Florenzi terzino destro e Kolarov a sinistra per garantire copertura ma anche spinta, viste le caratteristiche di entrambi. In mezzo al campo giocheranno capitan De Rossi, Nainggolan e Pellegrini, considerati i problemi di Strootman, che sono stati la brutta notizia dopo il Chievo. In attacco naturalmente come centravanti il trascinatore Dzeko, affiancato da Schick che è in grande crescita ultimamente e da El Shaarawy che non è nuovo a grandi sere europee, come il Chelsea ben ricorda.

LE SCELTE DI KLOPP

Dall’altra parte i Reds si schiereranno con il consueto 4-3-3 con Karius in porta, Alexander-Arnold e Robertson sulle fasce e con Lovren e van Dijk in mezzo alla difesa. Toccherà tutto sommato proprio a loro il compito più importante, considerati i tre gol di vantaggio da difendere. Centrocampo composto da Henderson, Milner e Wijnaldum, non ci sono dubbi particolari in proposito anche a causa del ko di Oxladr-Chamberlain, che ha chiuso anzitempo la sua annata. Se la difesa è importante, è chiaro che la forza del Liverpool stia nell’attacco e non c’è alcun dubbio davanti con il temibile ex Salah e Manè ai fianchi della punta centrale Firmino, con l’obiettivo di segnare gol per rendere ancora più difficile la dura rimonta giallorossa. Inoltre, nell’ultimo turno di Premier League, concluso sul pareggio 0-0 casalingo contro lo Stoke City (ma il Liverpool ha ormai ben poco da chiedere al campionato), diversi giocatori hanno rifiatato, per farsi trovare pronti al match di ritorno.

IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Pellegrini; Schick, Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Karsdorp, Defrel, Perotti

LIVERPOOL (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Oxlade-Chamberlain, Matip, Can, Lallana.

