Pagelle/ Roma-Liverpool: i voti della partita (Champions League, ritorno semifinale - primo tempo)

Pagelle Roma Liverpool: i voti della partita, i giudizi a tutti i protagonisti scesi in campo nella semifinale di ritorno di Champions League, che si è giocata allo stadio Olimpico

02 maggio 2018 Stefano Belli

Pagelle Roma Liverpool, Champions League (Foto LaPresse)

Allo Stadio Olimpico è in corso il ritorno della semifinale di Champions League 2017-18 tra Roma e Liverpool, all'intervallo il punteggio premia la squadra di Jurgen Klopp che conduce per 2 a 1: ecco i voti del primo tempo. Partenza molto aggressiva da parte dei giallorossi che invadono la metà campo avversaria, gli uomini di Di Francesco si sbilanciano in avanti e i Reds ne approfittano in contropiede: Nainggolan (5) perde un pallone sanguinoso, Firmino (6,5) si invola verso la porta e serve l'assist vincente per Mané (7) che davanti ad Alisson (6,5) non può proprio sbagliare. I capitolini pareggiano subito i conti grazie all'autogol di Milner (6,5): Lovren (5,5) allontana il pallone nel tentativo di anticipare Schick (5,5) e lo fa carambolare addosso al compagno, Karius (6) viene scavalcato dalla traiettoria, tutto da rifare per gli ospiti che poco prima della mezz'ora tornano a condurre le danze grazie a Wijnaldum (6,5) che sugli sviluppi di un corner riporta avanti i suoi. Al 35' El Shaarawy (7) scheggia il legno con un destro a giro, il Liverpool si salva e continua ad avere il coltello dalla parte del manico.

VOTO ROMA 6 - I giallorossi ce la stanno mettendo davvero tutta, ma è impossibile non concedere gol a una squadra come il Liverpool quando attacchi a pieno organico.

MIGLIORE ROMA: EL SHAARAWY 7 - Il numero 92 dimostra di stare benissimo provocando l'autogol di Milner e colpendo il palo con un destro a giro.

PEGGIORE ROMA: NAINGGOLAN 5 - Pesa come un macigno il pallone perso sull'azione che porterà al gol di Mané.

VOTO LIVERPOOL 6,5 - A differenza del Barcellona gli uomini di Klopp non partono sottoritmo e sono loro a trovare la via del gol per primi, mettendo in cassaforte il pass per la finale di Kiev.MIGLIORE LIVERPOOL: MANE' 7 - Se l'attaccante senegalese non trova la doppietta è solamente per l'ennesima prodezza stagionale di Alisson. Sta interpretando la partita come meglio non poteva.PEGGIORE LIVERPOOL: LOVREN 5,5 - Scaraventa il pallone addosso a Milner che non può evitare l'autogol, fatica a contenere El Shaarawy e per fermarlo si fa ammonire. (Stefano Belli)

© Riproduzione Riservata.