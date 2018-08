Probabili formazioni/ Atalanta Copenaghen: info e orario, quote e novità live (Europa League)

Probabili formazioni Atalanta Copenaghen: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. A Reggio Emilia Gasperini lancia ancora il Papu Gomez e Duvan Zapata

23 agosto 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Atalanta Copenaghen, Europa League (Foto LaPresse)

Atalanta Copenaghen, partita valida per l’andata dei playoff di Europa League 2018-2019, si gioca alle ore 20:00 di giovedì 23 agosto: per la Dea si tratta dell’ultimo scoglio da superare per arrivare alla fase a gironi ma, a differenza di quanto accaduto nei due turni preliminari precedenti, l’avversaria è una squadra ben organizzata e soprattutto con esperienza, che per diverse stagioni ha giocato nei gironi di Champions League e che, in termini generali, per storia e tradizione parte davanti agli orobici. La squadra vista contro il Frosinone è però capace di vincere contro chiunque, e quindi c’è tanta fiducia in merito; andiamo a vedere intanto in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Mapei Stadium di Reggio Emilia, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Atalanta Copenaghen.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante quanto detto prima, la squadra che parte favorita secondo la Snai è proprio l’Atalanta, e la differenza rispetto al Copenaghen è anche piuttosto netta: la vittoria della Dea, identificata dal segno 1, vale infatti 1,43 mentre per il segno 2, da giocare nell’eventualità di un successo danese, il valore è già di 7,50 volte la puntata. Guadagnereste 4,00 volte la somma messa sul piatto puntando sul segno X, che come sempre identifica il pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA COPENAGHEN

LE SCELTE DI GASPERINI

Contro il Frosinone, Gian Piero Gasperini ha di fatto testato la squadra che giocherà questa sera, e che dovrebbe ricalcare quasi per intero la Dea vista lunedì: in porta dovrebbe tornare Berisha, in difesa tutto è legato alle condizioni di Palomino, che se ce la farà sarà schierato in mezzo a Toloi e Andrea Masiello mentre, in caso contrario, sarà sostituito da Djimsiti che al momento parte davanti a Gianluca Mancini. Hateboer e Gosens saranno ancora gli esterni a centrocampo a meno di sorprese; l’olandese ha anche trovato il primo gol nella nuova Serie A e arriva dunque in grande fiducia, mai però come quella di un devastante Alejandro Gomez che ha iniziato la stagione facendo gol a raffica (doppietta al Frosinone, punito anche con due assist). Il Papu dovrebbe fare coppia con Duvan Zapata, con Pasalic che verrà schierato nella posizione di trequartista con facoltà di svariare; alle spalle del croato il duo centrale adibito a impostazione e interdizione dovrebbe essere formato da Freuler e De Roon, a meno che Gasperini non decida per questa partita di andata di rinnovare la fiducia in Pessina, sempre titolare finora in Europa League.

GLI 11 DI SOLBAKKEN

Il Copenaghen si presenta con il 4-4-2: nella formazione di Stale Solbakken bisognerà stare soprattutto attenti a N’Doye e Fischer, che compongono la coppia offensiva e che hanno tutto per fare male alla difesa dell’Atalanta. Saranno appoggiati da due elementi di sicuro affidamento in mezzo al campo: Kvist, che si è ripreso dall’infortunio che lo ha messo ko nella prima partita del Mondiale, e Gregus che appare favorito su Zeca, anche se la decisione arriverà soltanto all’ultimo. Sulle corsie laterali invece spazio a Skov sulla destra e Thomsen dall’altra parte; una squadra, quella danese, che è sicuramente a forte trazione offensiva e che nel suo reparto arretrato paga forse qualcosa in termini di esperienza e qualità. Ad ogni modo davanti al portiere Joronen dovrebbero giocare Vavro e Bjelland come centrali; nella posizione di terzini Solbakken sembra orientato a destinare Ankersen e Boilesen, vale a dire i due che hanno disputato come titolari la partita di ritorno del terzo turno preliminare, vinta in casa contro il Cska Sofia.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): 1 E. Berisha; 2 Toloi, 6 Palomino, 5 A. Masiello; 33 Hateboer, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 88 Pasalic; 91 D. Zapata, 10 A. Gomez

A disposizione: 95 Gollini, 23 G. Mancini, 19 Djimsiti, 21 Castagne, 22 Pessina, 9 Cornelius, 99 Barrow

Allenatore: Gian Piero Gasperini

COPENAGHEN (4-4-2): 21 Joronen; 22 Ankersen, 19 Vavro, 5 Bjelland, 20 Boilesen; 29 Skov, 16 Gregus, 6 Kvist, 8 Thomsen; 7 Fischer, 14 N’Doye

A disposizione: 1 S. Andersen, 4 Papagiannopoulos, 3 Bengtsson, 10 Zeca, 26 Holse, 11 Kodro, 28 Sotiriou

Allenatore: Stale Solbakken

