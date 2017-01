Pulp Fiction / Il film con John Travolta e Uma Thurman in onda su Cielo. La trama e il cast (Oggi, 22 gennaio)

PULP FICTION, IL FILM IN ONDA SU CIELO: IL CAST (OGGI, 22 GENNAIO 2017) – Questa sera va in onda su Cielo alle ore 21:15 il film Pulp Fiction. Capolavoro del cinema moderno oltre che film rivoluzionario per il genere, Pulp Fiction segnò la consacrazione di Quentin Tarantino ad astro nascente di Hollywood e chiuse la trilogia "pulp" del regista statunitense iniziata con Le iene e proseguita con Una vita al massimo. Il film, uscito nel 1994, fu un ottimo rilancio per la carriera di John Travolta, la cui performance gli valse la nomination agli Oscar, oltre che un trampolino di lancio per Uma Thurman, che poi sarebbe divenuta una collaboratrice fissa di Quentin Tarantino. Nel cast stellare anche Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Tim Roth, oltre a Christopher Walken e Harvey Keitel che recitano un breve ma intenso spezzone.

PULP FICTION, IL FILM IN ONDA SU CIELO: LA TRAMA (OGGI, 22 GENNAIO 2017) – All'Hawthorne Grill, una caffetteria di Los Angeles, una coppia di rapinatori (Tim Roth ed Amanda Plummer) progetta il prossimo colpo e decidono di metterlo a segno nel locale stesso. Dopo una grottesca conversazione a suon di soprannomi dolci, i due prendono le armi ed inizia il colpo. A questo punto la scena passa su Vincent(John Travolta) e Jules(Samuel L. Jackson), due singolari criminali incaricati di recuperare una valigetta per conto del loro capo; giunti in un appartamento, i due fanno fuoco sui responsabili del furto della valigetta, non prima che Jules pronunci una terrificante frase che prende spunto da un passo della Bibbia. Il loro capo, intanto, Marcellus (Ving Rhames), sta cercando di convincere Butch, un pugile sul viale del tramonto, di perdere il prossimo incontro; spinto dall'orgoglio ed intenzionato a fregare a sua volta Marcellus, Butch cova invece il desiderio di vincere l'incontro e prendersi anche la parte promessagli da Marcellus per perderla. Dopo aver congedato Butch, dunque, l'energumeno Marcellus Wallace ordina a Vincent, appena tornato dal recupero della valigetta, di portare in giro la moglie Mia (Uma Thurman), eccentrica e sexy dipendente dall'eroina. Dopo aver raggiunto la villa di Mia e Marcellus, in cui si ricorda la famosa scena di un John Travolta confuso che si guarda intorno, i due vanno a cena insieme in un locale chic e, dopo aver mangiato, si esibiscono in un ballo sulle note di Chuck Berry divenuto anch'esso una scena storica del cinema moderno. Da questo punto in poi, presentati i personaggi principali, le storie dei protagonisti di intrecciano in un ordine particolare fino a ritornare al punto di partenza nella caffetteria Hawthorne Grill.

