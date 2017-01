MIETTA, LA CANTANTE DI “ANOTHER DREAM” E “NON SEI SOLO” OSPITE SU RAI 1 (DOMENICA IN, PUNTATA 8 GENNAIO 2017) - Anche questa domenica, 8 gennaio 2016, torna il consueto appuntamento con Domenica In, il programma di Rai 1 che quest'anno compie ben 40 anni. L'edizione 2016/17 vede il ritorno alla conduzione di Pippo Baudo affiancato dalla bella e brava Chiara Francini. Tanti gli ospiti attesi per la puntata odierna c’è anche la cantante Mietta, rimasta lontana dalle scene musicale per sei anni. È tornata da poco alla ribalta con due brani dal titolo “Another Dream” e “Non sei solo”. Entrambi i brani testimoniano il cambiamento e la maturazione artistica della cantante, e ruotano attorno al tema dell'amicizia. Inoltre, sono stati appositamente scritti per il film Ciao Brother. Ai microfoni di Tgcom24, Mietta ha parlato di questa nuova avventura artistica e di quanto sia rimasta affascinata dallo straordinario connubio esistente da musica e mondo del cinema. Non capita spesso che un brano venga scritto appositamente per fare da colonna sonora ad un film e spesso vengono preferiti brani già famosi. Oltre ai due brani inediti, Mietta è pronta a pubblicare un libro ed a prendere parte a due film. Dunque un ritorno in grande stile per un'artista tanto amata dal pubblico, che ha deciso però di abbandonare per lungo tempo il mondo dello spettacolo e dedicarsi alla propria vita privata di madre.

MIETTA, LA CANTANTE DI “ANOTHER DREAM” E “NON SEI SOLO” OSPITE SU RAI 1: LA CARRIERA (DOMENICA IN, PUNTATA 8 GENNAIO 2017) - Mietta, il cui vero nome è Daniela Miglietta, è nata a Taranto nel novembre del 1969. Si avvicina al mondo musicale durante l'adolescenza, quando inizia a frequentare una scuola di canto e recitazione e fonda un band assieme a due amiche. Nel 87 prende parte ad uno sceneggiato in radio dal titolo Nasce una stella per l'emittente radiofonica della Rai RadioCorriereTv. Nel 88 partecipa al suo primo Festival sanremese con la canzone Sogno. Raggiunge la notorietà artistica nel 89 vincendo la sezione nuove proposte del Festival di Sanremo con il brano Canzoni, scritto per lei da Amedeo Minghi. In quell'anno si aggiudicherà un Premio alla critica ed un telegatto come Miglior artista emergente e vincerà un disco d'oro grazie alle 100mila copie vendute. Nel corso della sua carriera ha pubblicato 10 album e partecipato a ben otto edizioni del Festival sanremese. Fino ad ora ha pubblicato un libro e preso parte a sette produzione cinematografiche in qualità di attrice. Nel settembre del 2010 è divenuta madre del piccolo Francesco Ian nato dalla relazione con il musicista Davide Tagliapietra.

© Riproduzione Riservata.