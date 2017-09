Filippo Bisciglia / Da Temptation Island a Tale e quale show (Uomini e Donne)

Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia torna ospite nello studio di Uomini e Donne. Nella puntata odierna del trono classico, Filippo Bisciglia presenta la coppia di Valeria Bigella e Alessio Bruno, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island. Il conduttore, diventato ormai il volto di punta del programma dell’amore, torna con il sorriso nella casa di Maria De Filippi che ha deciso di puntare su di lui per il reality, diventato un appuntamento fisso dell’estate di canale 5. Se in tv racconta i momenti di crisi delle coppie, nella vita vera, Filippo Bisciglia vive da anni una bellissima storia d’amore con Filippo Bisciglia. I due stanno insieme da più di dieci anni. Nonostante siano innamorati e vivano da tempo una bellissima storia, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa non hanno ancora intenzione di convolare a nozze. Il matrimonio e la formazione della famiglia, dunque, può aspettare. Filippo e Pamela continuano a godersi la loro storia come due fidanzatini agli inizi. Bellissimi e sempre più innamorati, i due sorprenderanno tutti nei prossimi mesi?

L’AVVENTURA A TALE E QUALE SHOW

Dopo aver condotto con grandissimo successo l’ultima edizione di Temptation Island, per Filippo Bisciglia è da poco iniziata una nuova avventura. L’ex gieffino e conduttore, infatti, fa parte del cast della nuova edizione di Tale e Quale Show che è partita, su Raiuno, venerdì scorso con grandissimo successo. Amante della musica, Filippo Bisciglia ha così avuto la possibilità di tirare fuori tutto il suo talento musicale. Nel corso della prima puntata di Tale e Quale Show, Filippo Bisciglia è diventato Francesco Gabbani esibendosi sulle note della canzone, vincitrice del Festival di Sanremo 2017, “Occidentali’s karma”. L’imitazione di Filippo Bisciglia è stata un vero successo. Il conduttore di Temptation Island ha portato a casa i complimenti di Christian De Sica, Loretta Goggi ed Enrico Montesano, giurati della trasmissione, e del pubblico che sui social hanno inondato di commenti positivi il profilo social di Bisciglia.

