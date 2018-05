Qualiano, 37enne uccide la madre e si barrica in casa/ Orrore a Napoli: il ragazzo aveva problemi psichici

Qualiano, 37enne uccide la madre e si barrica in casa, orrore a Napoli: il ragazzo aveva problemi psichici e cinque anni fa aveva tentato di uccidersi, ora il gesto disperato

Un uomo ha ucciso la madre e si è barricato in casa - LaPresse

Grave fatto di cronaca nera avvenuto quest’oggi in Campania. Siamo a Qualiano, comune in provincia di Napoli, e un uomo ha ucciso la propria madre, per poi barricarsi in casa. Come sottolineato dai colleghi di NapoliToday, l’assassino è un ragazzo di 37 anni, tale Pasquale De Falco, che ha ammazzato sua mamma, Teresa Ricciardello, sparandole con una pistola. Dopo il gesto tragico si è chiuso nel suo appartamento di Corso Campano, con le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso che hanno cercato di fare irruzione nell’abitazione. L’uomo, una volta giunti sul posto i carabinieri, avrebbe rivolto l’arma verso gli stessi, anche se non si sa se abbia premuto il grilletto o meno.

TRATTATIVA CON I CARABINIERI

Il giovane in questione, stando a quanto si apprende, soffrirebbe di problemi psichici, e già cinque anni fa tentò il suicidio. I carabinieri sono giunti sul luogo del delitto dotati di giubbotti antiproiettili e hanno iniziato una complicata trattativa con il 35enne, per provare a convincerlo a consegnarsi di sua spontanea volontà, evitando altri gesti tragici. Si teme infatti che Pasquale De Falco possa spararsi dopo aver ammazzato la madre. Al momento dell’uccisione non era in casa il padre dell’uomo, nonché marito della vittima, che sarebbe quindi ancora all’oscuro di tutto. Sul luogo è intervenuta anche la polizia municipale che ha transennato la zona circostante l’abitazione, impedendo così l’accesso a curiosi e giornalisti. Sono attesi aggiornamenti a breve.

© Riproduzione Riservata.