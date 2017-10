Graduatoria Medicina 2017/ Universitaly, online risultati test: il punteggio minimo per entrare

Graduatorie Medicina 2017 (LaPresse)

È stata finalmente pubblicata questa mattina la Graduatoria Medicina 2017 con i dati ufficiali e i punteggi di ogni singolo aspirante medico e studente nelle varie Università italiane con posti a disposizione: il grande momento è arrivato con la graduatoria nazionale pubblicata sul sito Universitaly, gestito direttamente dal Miur. I circa 66.000 candidati che si contendono 9.100 posti disponibili ora staranno osservando i punteggi dopo aver visto negli scorsi giorni le soluzioni dei test nei risultati anonimi pubblicasti sempre su Universitaly: ora però si potrà scoprire se il proprio test è valso la candidatura ad un posto nelle Università di Medicina italiane o se invece si dovrà tentare il prossimo anno. Il modo ufficiale e ottimale per poter verificare quanto detto, avviene in tre passaggi: collegarsi all’area riservata sul sito di Universitaly e cliccare su «Vai alla tua Area Riservata Medicina/Odontoiatria; accedere con le proprie credenziali: verificare se accanto al proprio nome è presente la dicitura “Assegnato” o “Prenotato”. CLICCA QUI PER VERIFICARE SU UNIVERSITALY IL PROPRIO PUNTEGGIO

ASSEGNATO, PRENOTATO, IDONEO

A questo punto, la graduatoria integrale di Medicina si visualizza cliccando su «Graduatoria» nella barra di selezione in alto: i 66mila candidati che si contendono 9.100 posti disponibili avranno ora le risposte che attendevano, la loro posizione certa e il punteggio minimo per entrare. Si vocifera sui vari gruppi Facebook e social degli aspiranti medici che il punteggio minimo possa essere stato 59,7, ma ovviamente bisognerà attendere la visualizzazione di tutti gli aspiranti candidati per avere un campione più oggettivo. Ma quali sono le differenze effettive per le tre diciture che si potrebbero trovare accanto al proprio nome? Se non si trova nulla significa che purtroppo il test non è stato superato, se invece si trova il termine “Assegnato” significa che sei tenuto a immatricolarti perché sei entrato nella prima preferenza utile (quella indicata in sede d’esame, ndr). Se invece si trova “Prenotato”, significa che non si è entrati nella prima scelta ma in una delle preferenze successive alla prima. Per questo caso, se si desidera continuare a concorrere per la prima scelta si dovrà manifestare la conferma d'interesse e questo varrà per ogni successivo scorrimento. Da ultimo, se vi è scritto “Idoneo” significa che in questo momento non si è stati assegnati ad alcun posto anche se il test è stato superato.

© Riproduzione Riservata.