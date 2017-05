PROVE INVALSI 2017/ Test italiano Scuola Primaria, domani 3 maggio per classi II-V Elementare (ultime notizie)

Prove Invalsi 2017 (LaPresse)

PROVE INVALSI 2017, SCUOLA PRIMARIA: DOMANI 3 MAGGIO TEST ITALIANO PER LE CLASSI II E V (OGGI 1 MAGGIO 2017) - Tornano le prove Invalsi per la scuola italiana, come sempre tra polemiche dai sindaci fino agli stessi studenti che ogni anno giudicano questo tipo di test più come una perdita di tempo che non come un reale vantaggio. Al netto di ogni critica, si parte già domani 3 maggio con la prima prova Invalsi del 2017, dedicata e indirizzata alle Scuole Primarie per le classi II e V per la materia d’italiano: va ricordato che questo tipo di test Invalsi non hanno valore di prova nazionale (solo per quest’anno sono ancora le terze medie ad avere la prova che incide sul percorso scolastico) bensì di Servizio Nazionale di valutazione, una indicazione in pratica non trascurabile per i professori incaricati di valutare il profitto dell’anno per ogni studente. Il test di domani per le Seconde e Quinte Elementare prevederà un test di lettura a tempo per i più piccoli, e un altro per la comprensione del testo per i più grandi (con anche le conoscenze grammaticali più importanti).

PROVE INVALSI 2017, SCUOLA PRIMARIA: MIUR, IL CALENDARIO DEI TEST (OGGI 1 MAGGIO 2017) - Domani 3 maggio sarà la prima prova Invalsi per le Scuole Primarie a dare l’avvio all’ultimo anno di test “ordinari” prima della riforma voluta dal Miur per il 2018 (la novità più grande è che le Prove Invalsi spariranno dall’esame di Terza Media). Già due giorni dopo, venerdì 5 maggio 2017, si terranno le seconde prove Invalsi per la scuola Elementare, questa volta di matematica. Saranno sempre le classi Seconde e Quinte a doversi cimentare con le prove di autovalutazione per verificare le competenze acquisite nel campo matematico durante la Scuola Primaria dell’obbligo (trenta quesiti che riguardano numeri, relazioni, funzioni, spazio e figure, dati e previsioni, riporta il Fatto Quotidiano). Il calendario delle prove andrà avanti poi settimana prossima, quando martedì 9 maggio 2017 arriveranno alle Scuole Superiori con tutte e due i test di matematica e italiano per le classi Seconde della Secondaria di Secondo Grado. L’ultima fase Invalsi sarà invece quella direttamente con implicazioni valutativa all’interno dell’esame di Terza Media: giovedì 15 giugno si terrà la sessione ordinaria nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (3a media, il risultato farà media con i giudizi che ogni studente ha ottenuto nelle altre prove scritte e nell’orale dell’esame di terza media 2017.

© Riproduzione Riservata.