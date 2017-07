TERZA GUERRA MONDIALE/ Tensione alle stelle tra Usa e Nord Corea: nuovo test missilistico (ultime notizie)

Donald Trump (foto LaPresse)

Terza Guerra Mondiale a un passo? Di sicuro la tensione tra Corea del Nord e Stati Uniti non accenna a diminuire, e nonostante gli avvertimenti il regime di Pyongyang è pronto ad effettuare un nuovo test missilistico, che la CNN ha definito ormai imminente e che potrebbe essere effettuato da un sommergibile, che peraltro potrebbe violare le acque della Corea del Sud o del Giappone. Una serie di madornali violazioni per quella che è la politica che Washington vorrebbe imporre alla Corea del Nord, e il Pentagono starebbe seguendo con grandissima attenzione lo sviluppo della situazione. Se il missile dovesse effettivamente partire violando le restrizioni alle quali la Corea del Nord è stata sottoposta, fonti di intelligence americana parlano di un Donald Trump pronto a impartire l’ordine di colpire Pyongyang, il che potrebbe dar vita ad un’escalation che causerebbe una guerra che da diversi mesi appare sempre più incombente.

TERZA GUERRA MONDIALE, TENSIONE USA-NORDCOREA

NUOVO TEST MISSILISTICO IRRITA WASHINGTON, TRUMP PRONTO A COLPIRE

Gli Stati Uniti da diversi giorni hanno stabilito per i propri cittadini il divieto di recarsi in Corea del Nord, decisione figlia anche della tragica vicenda dello studente tornato in patria in coma e poi morto dopo un’esperienza di studi a Pyongyang. La tensione però è alle stelle anche perché Washington non sopporta più le minacce nordcoreane verso gli alleati Corea del Sud e Giappone, con l’intercettazione del sottomarino che sembra preludere ad un attacco della Corea del Nord in acque dove gli stati alleati degli Usa potrebbero subire danni. Dopo aver trovato importanti punti di distensione con la Russia sulla questione siriana, il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta concentrando molti dei suoi sforzi per cercare di domare Pyongyang, che Trump sin dal primo giorno dopo la sua elezione ha sempre considerato una minaccia, mettendo quindi da parte la strategia diplomatica e conservativa del precedente Presidente Barack Obama nei confronti della Corea del Nord. E le prossime ore potrebbero essere decisive per veder partire un attacco americano contro Pyongyang.

© Riproduzione Riservata.