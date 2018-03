Mosca espelle 60 diplomatici Usa/ Ultime notizie: Russia, "anche per altri Paesi atto speculare"

Mosca espelle 60 diplomatici Usa: la contromisura della Russia sul caso Skripal non si fa attendere. Le intenzioni esposte dal ministro russo Lavrov. Ultime notizie.

29 marzo 2018 Emanuela Longo

Ministero degli Esteri russo Sergei Lavrov (LaPresse)

La replica di Mosca all'espulsione di 60 diplomatici russi per decisione di Washington non si è fatta attendere e così nelle passate ore, il ministero degli Esteri russo Sergei Lavrov, ha fatto sapere di aver dato il via alle operazioni per l’espulsione di un numero analogo di diplomatici Usa nonché il ritiro dell’autorizzazione al consolato di San Pietroburgo. E' questa la contromisura adottata dalla Russia in risposta all'azione degli Stati Uniti per il caso Skripal ma, come anticipato Lavrov, simili provvedimenti saranno presto comunicati anche ai Paesi che hanno partecipato alla catena di espulsioni di diplomatici russi per un totale di 152 persone. Tra questi Paesi figura anche l'Italia che proprio nei giorni scorsi aveva provveduto all'espulsione di due diplomatici russi. La guerra diplomatica, dunque, è ufficialmente iniziata e la risposta di Mosca alle sanzioni occidentali che sono giunte dopo l'avvelenamento dell'ex spia russa in Gran Bretagna non si è certo fatta attendere. Come spiega Il Sole 24 Ore, l'espulsione dei 60 diplomatici statunitensi dal territorio russo sarà completata entro e non oltre il prossimo 5 aprile. Misura che andrà ad affiancare la chiusura del consolato americano di San Pietroburgo. Lavrov, in merito, ha fatto sapere: "Le misure sono speculari, includono l'espulsione di un numero equivalente di diplomatici e includono la nostra decisione di mettere fine all'accordo che permetteva agli Stati Uniti di tenere aperto un consolato a San Pietroburgo".

CASO SKRIPAL, LE CONTROMISURE DI MOSCA

Le tensioni tra Usa e Russia sono destinate ad accrescere soprattutto dopo la replica di Mosca che in risposta all'espulsione di 60 diplomatici e membri dell'intelligence russa decisa da Washington ed alla chiusura del consolato russo di Seattle avvenuta lo scorso lunedì, ha adottato apposite contromisure. Ora però, i provvedimenti andranno a colpire anche i paesi che hanno sposato le medesime soluzioni, come spiegato dallo stesso Lavrov: "Anche nei riguardi degli altri Paesi tutto sarà speculare per quel che riguarda il numero delle persone che se ne andranno dalla Russia dalle missioni diplomatiche". Oltre a Stati Uniti e Canada, i Paesi in questione sarebbero ben 14 della sola Unione Europea che hanno annunciato o già eseguito (come nel caso dell'Italia) espulsioni. Il ministro degli Esteri russo inoltre ha annunciato che l'ambasciatore degli Usa, Jon Huntsman, è già stato convocato e qui il suo vice Sergei Ryabov gli esporrà il contenuto delle misure adottate nei confronti del suo Paese. Oltre a quello di San Pietroburgo, gli Usa hanno altri due consolati in Russia, rispettivamente a Yekaterinburg e Vladivostok che però non sono stati menzionati da Lavrov il quale ha però aggiunto: "La Russia vuole non solo reagire alle misure degli Usa e della Gran Bretagna ma anche stabilire la verità nel caso degli Skripal".

© Riproduzione Riservata.