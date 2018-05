Donald Trump e l’accordo sul nucleare: oggi l’annuncio del ritiro/ Ingaggiata agenzia per far fallire l’intesa

Donald Trump e l’accordo sul nucleare: oggi l’annuncio del ritiro. Ingaggiata agenzia per far fallire l’intesa con l'Iran, e screditere due consiglieri all'epoca del presidente Obama

Donald Trump annuncerà oggi, martedì 8 maggio entro le ore 20 italiane, la volontà di portare fuori gli Usa dall'accordo sul programma nucleare dell'Iran. Lo riferisce il New York Times, anticipando di fatto l'annuncio che Trump su Twitter aveva messo in programma per la giornata odierna (e non più il 12 maggio) entro le ore 14 di Washington (le 20 italiane). Il quotidiano americano cita fonti del Vecchio Continente, sottolineando che a nulla è valso il pressing degli alleati europei: Trump alla fine ha deciso di ritirare gli Usa da un accordo, firmato dalla precedente amministrazione Obama, che ha sempre definito un "disastro" per gli Stati Uniti. Uno dei diplomatici ascoltati dal New York Times ha dichiarato: "Le possibilità che Trump annunci di restare nell'intesa sono molto ridotte". Per una volta non sono attesi colpi di scena...(agg. di Dario D'Angelo)

INGAGGIATA AGENZIA PER SCREDITARE L’ACCORDO

Intanto emerge un retroscena, riportato sulle pagine dell’edizione online de Il Fatto Quotidiano. Pare che, secondo il New Yorker e l’Observer, l’amministrazione Trump abbia ingaggiato un’agenzia per screditare due consiglieri di Obama (il presidente in carica al momento del famoso accordo), per screditarli, rendendo così più facile l’uscita degli USA dal patto. Tale agenzia sarebbe la Black Cube, già tristemente nota per essere stata ingaggiata Weinstein, noto produttore cinematografico finito nella bufera, per diffamare le attrici che volevano testimoniare contro di lui. In realtà tale notizia è già stata smentita: pare infatti che l’agenzia in questione non lavorasse direttamente per Trump, bensì per un privato che avrebbe un riscontro economico nel caso in cui il patto con l’Iran venisse sciolto…

