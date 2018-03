Whatsapp/ Arriva la soluzione per mandare foto ad altissima risoluzione

Whatsapp, è possibile inviare foto ad altissima risoluzione con l'app? Prima si premiava la velocità, ora è possibile anche muoversi sulla qualità per avere foto perfette.

23 marzo 2018 - agg. 23 marzo 2018, 21.41 Matteo Fantozzi

È possibile inviare foto in altissima risoluzione con Whatsapp? Fino a un certo momento si pensava di no anche perché c'era la necessità di rendere il tutto molto rapido e la bassa risoluzione premiava in fattore di velocità. Ma come si fa a mandarle? Il primo metodo è valido solo per Android e la soluzione arriva nel cercare di inviare l'immagine non dalla galleria ma come fosse un documento, cercandolo nella dicitura ''sfoglia altri documenti'' per poi arrivare nella cartella delle immagini. Questo permetterà di avere una foto in alta risoluzione. Per quanto riguarda l'iOs con il nostro iPhone invece potremo trasformare la foto in Pdf per garantire una qualità massima senza perdere in niente nel passaggio poi dal nostro dispositivo mobile al computer. Una situazione interessante che può regalare la possibilità di effettuare un'operazione davvero al limite del fotografo professionista.

I VANTAGGI DELLA BASSA RISOLUZIONE

Whatsapp è nata come un'applicazione di messaggistica istantanea in grado di velocizzare lo scambio di messaggi, foto e anche di connettersi rapidamente con chiamate e videochiamate con altri utenti. Per questo si è deciso sempre e comunque di andare a premiare la rapidità piuttosto che la qualità, con le foto che automaticamente venivano ridotte di qualità per essere più leggere e veloci da scambiare. Una soluzione per dare la possibilità a chi voleva condividere anche in gruppo magari immagini di un viaggio o magari video di conferenze senza dover per forza avere il full hd o il video pesante. Una scelta che fino a questo momento è stata considerata adatta da tutta l'utenza, fino all'arrivo di dispositivi mobili davvero incredibili con fotocamere in grado di fare foto professionali e video in altissima definizione. Come sempre la tecnologia compie dei passi in un certo senso contraddittori tra di loro ed è così che probabilmente si sono create situazioni che hanno portato anche Whatsapp a valutare l'idea di muoversi su questa linea di pensiero.

