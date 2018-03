Offerte Tim e Rabona Mobile / Per Primavera Giga 4G illimitati, ma occhio anche alle promozioni per over 60

25 marzo 2018 Matteo Fantozzi

La Tim ha deciso di sbaragliare la concorrenza con offerte primaverili di mobilità davvero incredibili. Le promozioni si dividono in Silver, Gold e Platinum. La prima costa 12 euro, scendendo di 3 rispetto al listino se si sceglie l'addebito su carta di credito o conto corrente. Questa propone minuti illimitati, chat senza consumare i 2 Giga in 4G offerti all'interno. La Gold invece sarà offerta a 18 euro rispetto ai 25 del listino sempre alle stesse condizioni e offrirà minuti illimitati e 8 Giga in 4G di Internet. Giga illimitati invece per chi farà il piano Platinum da 49 euro, invece di 59, con ovviamente anche i minuti illimitati. Interessante poi è l'offerta per gli over 60 anni che per 9.90 al mese avranno minuti illimitati e ben 4 Giga di internet. Offerte interessanti che sicuramente alimentano la curiosità e la possibilità di nuovi clienti.

RABONA MOBILE CONQUISTA IL MERCATO DEL LOW COST

Sono diverse le offerte di Primavera che i gestori telefonici propongono agli utenti per farli migrare su di loro. Tra questi c'è Rabona Mobile, la nuova compagnia telefonica totalmente italiana e dedicata al mondo del pallone. Lanciata dallo slogan ''Dove c'è Rabona... c'è campo'' sicuramente ha creato molta curiosità. L'offerta di lancio più interessante è sicuramente Mondiale Social, che offre minuti illimitati, 35 sms e 35 Giga di internet per 9.99 euro al mese. Rabona Mobile al momento si appoggia sulla rete Tim e quindi la sua copertura assicurata è uguale a quella del colosso della telefonia italiana. Vanno sottolineati poi un altro paio di particolari non da poco. Il primo è che Rabona Mobile è consigliatissima per chi vuole usare lo smartphone come hotspot wifi per navigare anche col computer, mentre la seconda è che non esistono abbonamenti con vincoli e penali, perché il servizio è offerto solo per sim ricaricabile. Incluso nell'offerta c'è il servizio Lo Sai chi ti ha cercato senza costi aggiuntivi.

