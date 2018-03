Wind All Inclusive Crazy/ L’offerta è pazza: minuti illimitati, 1.000 SMS e 10 GB a 12 euro

Wind e la nuova offerta All Inclusive Crazy

Per la giornata di oggi, venerdì 9 marzo, la Wind ha pensato ad una promozione senza dubbio interessante, anzi… pazza. Si chiama proprio così infatti, All Inclusive Crazy, un’offerta che al costo di 12 euro vi da chiamate verso tutti con minuti illimitati, 1000 sms e 10 giga byte di traffico al mese, ovviamente per sempre. Una promozione senza dubbio interessante, rivolta agli smartphone e ai tablet che è però valida solo online e che scadrà alle ore 00:00 di oggi, fra meno di dieci ore. Inoltre, non sono previsti dei costi di attivazione, il che rende il tutto ancora più appetibile. Per attivare questa promozione non dovrete fare altro che digitare l’indirizzo dell’operatore, in questo caso www.wind.it/privati, e selezionare appunto l’offerta dedicata, che campeggia in prima pagina.

ATTENZIONE ALLE COMPATIBILITA’

Una volta attivata la promozione, vi arriverà a casa la SIM apposita a titolo completamente gratuito, entro un tot di giorni. Coloro che invece volessero riceverla entro oggi, dovranno pagare una spesa di nove euro. Attenzione alle eventuali compatibilità con altre offerte Wind. Come spiegato dalla stessa azienda telefonica, l’offerta All Inclusive Crazy «non è compatibile con tutte le opzioni che includono un bonus valido in Italia e in roaming in Unione Europea di minuti, SMS e giga ad eccezione delle promo Veon e delle Optional + SMS, + GIGA, Giga International, Open Internet, Internet 5, 10, 20 e 30 GIGA, Giga Max Now TV Edition, Smartphone Box, Smartphone Box Plus, Powered Infostrada e Giga per te». Inoltre, la Wind ci tiene a precisare che «All Inclusive Crazy è compatibile con Porta i tuoi amici e con l’opzione Telefono Incluso, ad eccezione dei seguenti terminali: Samsung S8; Samsung S8 +; iPhone 7; iPhone 8; iPhone 8 +; iPhone X». Chi vorrà quindi sfruttare un’offerta per l’acquisto di un nuovo smartphone, non potrà assicurarsi uno dei suddetti modelli elencati.

