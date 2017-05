Dries Mertens/ Napoli sogna, De Laurentiis riflette: vendere il belga sarebbe un passo indietro

Dries Mertens, quarta stagione nel Napoli (Foto LaPresse)

DRIES MERTENS, QUALE FUTURO PER IL BELGA DEL NAPOLI? - Persi nella bellezza del gioco offerto dal Napoli, con il maestro Maurizio Sarri tra i tifosi del Napoli si incunea una domanda che è quasi un timore: quale sarà il futuro di Dries Mertens? Dopo la ferita Higuain, i sostenitori azzurri non vogliono veder partire un altro grande protagonista della storia recente del Napoli. Il folletto belga, grazie alla grande intuizione di Sarri, sta vivendo la miglior stagione della sua carriera. Dopo la rete contro il Sassuolo ha toccato quota 28 gol superando il record stabilito con il Psv nel 2011/12 dove siglò 27 reti. Prestazioni sublimi da parte di Mertens che quando è in giornata è praticamente imprendibile. Un fattore determinante per la sua squadra e per la lotta alla seconda posizione. A quattro giornate dal termine del campionato il Napoli è a un solo punto dalla Roma e, calendario alla mano, il sorpasso è un obiettivo assolutamente alla portata. Con una squadra ormai collaudata e capace di esprimere un calcio apprezzato in tutta Europa, non sarebbe un passo indietro vendere colui che ha fatto dimenticare Gonzalo Higuain? Maurizio Sarri, nella sua ultima conferenza stampa, ha parlato di ciclo finito in caso di addio di Dries Mertens. Dare continuità al progetto significa confermare i migliori senza smontare di continuo la base.

L'allenatore vincitore della panchina d'oro e del Premio Bearzot, oltre ad essere inserito dalla rivista francese L'Equipe tra i migliori 50 allenatori in attività, merita di essere accontentato. Questa squadra si sta avvicinando sempre di più alla Juventus e tutti i numeri stagionali da record parlano chiaro. Intanto Dries Mertens ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di elfvoetbal.nl: "Sono grato al nostro allenatore, mi ha schierato in attacco e lì mi sento benissimo. Non ha importanza il mio fisico, giocando un gran calcio si può anche ovviare a questo limite. Del resto, abbiamo un possesso palla spesso superiore ai nostri avversari costringendoli a correrci dietro. Se giochiamo così bene dobbiamo ringraziare solo Maurizio Sarri". Riguardo il suo futuro ha sorvolato con un "vedremo". Parole al miele quindi per il suo tecnico che lo ha trasformato in un killer dell'area di rigore. Intanto Aurelio De Laurentiis riflette e sembra spingere per la permanenza del bomber belga. Calciatore da convincere con un rinnovo importante e un progetto vincente. Gli estimatori, in Italia e in Europa, non mancano. Le vie del calciomercato sono infinite e i colpi di scena sono dietro l'angolo. I tifosi del Napoli sperano di assistere ad un film nuovo con un finale senza sorprese, il titolo? Dries Mertens per sempre.

