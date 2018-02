ENRICO NIGIOTTI / Dall'amore per la ballerina Elena D'Amario alla seconda possibilità grazie ad X Factor

Enrico Nigiotti si racconta al settimanale Gente, parlando della sua relazione con la ballerina Elena D'Amario e della seconda possibilità ad X Factor.

Enrico Nigiotti ha conquistato il terzo posto nell'ultima edizione di X Factor, conquistando consensi e popolarità grazie al suo singolo Amore è, già Disco di Platino. Ma il cantante toscano la sua chance l'aveva già avuto nove anni fa ad Amici, anche se non aveva saputo coglierla. In tale circostanza, infatti, aveva deciso di auto-eliminarsi per evitare lo scontro con la sua fidanzata di allora ovvero la ballerina Elena D'Amario. Una decisione della quale non si è mai pentito, come lui stesso ha raccontato in una recente intervista rilasciata al settimanale Gente, nella quale ha anche parlato della fine di quell'amore: "A quell'età, a 23 anni, ti innamori sempre e di chiunque. Eravamo ragazzi, e io ho fatto una ragazzata. Tanto più che quell'estate, dopo il programma, lei è partita per l'America e ci siamo lasciati. Ma penso che sarebbe finita comunque. Pentito? Ma figuriamoci, mai avere rimorsi".

Enrico Nigiotti e la seconda possibilità a X Factor

Enrico Nigiotti prosegue l'intervista a Gente precisando di avere subito una brutta d'arresta in seguito alla decisione di lasciare Amici: "Quell'esperienza di Amici l'ho vissuta in modo troppo infantile, al di là dell'autoesclusione. Mi sono rovinato con le mie mani. Ma ho capito che le scelte portano a delle conseguenze. Poi ho lavorato la terra, ho sgobbato e mi sono rialzato. E quei lividi li porto addosso come gioielli, insieme con i tatuaggi". A distanza di nove anni, ha quindi deciso di concedersi una seconda possibilità, tentando la strada di X Factor, programma dove ha ritrovato Mara Maionchi che lo ha accolto nella sua squadra. Il terzo posto e il successo del singolo Amore è lo hanno riportato anche ad Amici, in qualità di ospite dove ha potuto rivedere Maria De Filippi: "Quando mi ha invitato ad Amici, il 13 gennaio, è stata lei a consegnarmi il Disco di Platino. Ero felice e onorato."

