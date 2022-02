Aifa, rapporto annuale sicurezza vaccini Covid/ Diretta video streaming: i risultati

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) presenta alle ore 10:00 di oggi, mercoledì 9 febbraio 2022, il rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti Covid, elaborato con il contributo di tutti i centri regionali di farmacovigilanza, del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità (Iss). I dati e le informazioni di sicurezza e benficio/rischio sui vaccini anti Covid sono relativi al periodo che va dal 27 dicembre 2020, giorno in cui è cominciata la somministrazione e il 26 dicembre 2021, quindi ad un anno.

Il direttore generale dell’Aifa Nicola Magrini e il coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) Franco Locatelli coordineranno la presentazione, a cui interverranno la dirigente area vigilanza post-marketing Aifa Anna Rosa Marra, la professoressa Annalisa Capuano (Ordinario di Farmacologia dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” e responsabile del Centro Regionale di farmacovigilanza Campania), l’allergologa e immunologa Giovanna Zanoni dell’azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, con Pasquale Marchione, medico specialista in neurologia dell’Ufficio Gestione dei segnali di AIFA.

RAPPORTO SICUREZZA VACCINI, CAPUANO “VACCINAZIONE EFFICACE E SICURA”

Annalisa Capuano, che è anche rappresentante dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), nelle scorse settimane aveva già ribadito la sicurezza dei vaccini. Intervenuta a Dimartedì, infatti, disse: “La vaccinazione è efficace ed è sicura. I vaccinati con terza dose hanno pochissime probabilità di finire in area medica e nelle terapie intensive, a meno che non hanno patologie importanti”. Invece Pasquale Zanone nel corso di un suo intervento lo scorso settembre pose su alcune conseguenze della pandemia Covid: “Durante questa pandemia abbiamo assistito ad una infodemia incontrollata e ad una diffusione di informazioni non sempre verificate e verificabili. Questo anche perché alla base c’è un contesto di informazione completamente diverso rispetto al passato. Oggi abbiamo una comunicazione circolare, dove vengono condivise anche informazioni non corrette e allarmi ingiustificati”. La presentazione del rapporto annuale dell’Aifa sulla sicurezza dei vaccini anti Covid verrà trasmessa in diretta streaming video sul canale YouTube dell’Agenzia italiana del farmaco.

