Amedeo Pagani, chi è il marito di Barbara Alberti/ La scrittrice: “In passato l’ho tradito e poi…”

Barbara Alberti e suo marito Amedeo Pagani hanno superato tanti momenti difficili nel corso della loro storia d’amore

Amedeo Pagani è il marito della celebre scrittrice e giornalista Barbara Alberti. I due stanno insieme da una vita, ma non sono mancati i momenti difficili nel loro rapporto e per un periodo si sono pure lasciati. In una intervista rilasciata al Corriere della Sera la drammaturga umbra ha ripercorso i sessant’anni vissuti al fianco del marito e non ci pensa due volte ad attribuire alla “fortuna” il segreto della loro unione.

Barbara Alberti e l'ex marito Amedeo Pagani: ecco perché si sono lasciati/ "C'è stato un tradimento..."

Quel che molti però non sanno è che per quasi dieci anni della loro vita, Amedeo Pagani e Barbara Alberti sono stati lontani. La scrittrice racconta infatti che per via di un tradimento, la loro storia subì un brusco stop. “Ci eravamo siamo lasciati. Se avessimo divorziato me lo ricorderei, o almeno ricorderei la trafila legale. Chissà. L’ho tradito…”, ammette ancora Barbara Alberti, ovviamente senza svelare il nome del suo amante.

Malcom e Gloria Pagani, chi sono i figli di Barbara Alberti/ "Sono stata una mamma incosciente"

Barbara Alberti, dalla storia d’amore col marito la nascita di due figli

Pare che a sua volta, Barbara Alberti, fosse stata tradita da un altro suo ex, in passato. “È andata che una sera lui mi dice che va a giocare a carte a casa di Lina Wertmüller, ma io chiamo Lina e di lui manco l’ombra. L’ho messo gentilmente alla porta perché le corna mi fanno diventare matta”, ha sottolineato la Alberti. Oggi è felice e soddisfatta con il marito ottantatreenne, felice della famiglia costruita con Amedeo.

Dalla storia d’amore col marito, infatti, sono arrivati i figli Malcom e Samuela, in un momento in cui lei prendeva la pillola anticoncezionale. “Vatti a fidare degli anticoncezionali”, ironizza la Alberti prima di snocciolare qualche aneddoto famigliare: “Eravamo genitori matti, giravamo il mondo, la prima è venuta sempre con noi, il secondo è rimasto più a casa”.

Malcom e Gloria Pagani, chi sono i figli di Barbara Alberti/ "Sono stata una mamma incosciente"

© RIPRODUZIONE RISERVATA