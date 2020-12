Avversaria Juventus ottavi Champions League/ Sorteggio: pericolo Atletico Madrid

CHI È L’AVVERSARIA DELLA JUVENTUS AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE 2020?

Quale sarà l’avversaria della Juventus nel sorteggio degli ottavi di Champions League 2020? I bianconeri hanno compiuto una sorta di capolavoro nell’ultima giornata del gruppo G: già qualificati con due turni di anticipo, dovevano ribaltare lo 0-2 interno subito dal Barcellona per ottenere il primo posto, e sono andati a vincere 3-0 al Camp Nou facendo valere la doppia sfida a favore, chiudendo il primo turno con 15 punti frutto di cinque vittorie e una sconfitta, quasi come il passo che Maurizio Sarri aveva tenuto nell’edizione precedente (16 punti e nessun ko). Adesso si attende il sorteggio con rinnovata fiducia: guardando le due fasce, è evidente la differenza che c’è tra le squadre che la Juventus può trovare come avversarie e quelle che invece non può incrociare. Questo, naturalmente, sulla carta perché poi le partite vanno giocate e in andata e ritorno possono succedere tante cose; ricordando che non si possono affrontare la rivale del girone e le connazionali, la “scelta” per il gruppo allenato da Andrea Pirlo è ristretta a cinque potenziali avversarie, e dunque mentre aspettiamo che arrivi il momento del sorteggio le possiamo studiare insieme.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2020: AVVERSARIA JUVENTUS? ECCO CHI EVITARE AGLI OTTAVI…

Sono dunque cinque le squadre da cui uscirà la potenziale avversaria della Juventus negli ottavi di Champions League 2020: non possono essere incrociate Atalanta, Lazio e Barcellona e dunque le possibilità per i bianconeri si riducono a Atletico Madrid, Borussia Monchengladbach, Porto, Siviglia e Lipsia. Certo, le insidie non mancano: le prime quattro sono state tutte affrontate in precedenza, due di loro (i Colchoneros e i portoghesi) anche negli ottavi della competizione con una qualificazione esaltante contro Diego Simeone nel 2019 – tripletta di Cristiano Ronaldo – il Gladbach era stato avversario in un girone del 2015 mentre una sfida totalmente inedita sarebbe quella contro il Lipsia, che l’anno scorso alla sua seconda partecipazione di sempre ha centrato una storica semifinale. Le insidie non mancano: sicuramente, al netto dell’Atletico Madrid, la potenziale avversaria della Juventus sarà una squadra con cui i bianconeri partiranno comunque favoriti, ma come abbiamo già detto bisognerà aspettare che sia il campo a parlare, ricordando che manca ancora del tempo per affrontare queste sfide e dunque tante cose che adesso sembrano certe possono cambiare…



