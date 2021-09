Bollettino vaccini covid oggi 1 settembre/ 70% popolazione immunizzata, 37.8 mln

Ecco il bollettino vaccini anti covid della giornata di oggi, 1 settembre 2021. Inizia il nuovo mese e proseguono le “tradizioni” covid, con il ministero della salute e l’istituto superiore di sanità che hanno pubblicato pochi minuti dopo le ore 6:00, come da copione, il nuovo report aggiornato con tutti i principali indicatori riguardanti la campagna di vaccinazione anti covid in Italia, che ricordiamo, è scattata lo scorso 27 dicembre 2020, più di otto mesi fa. Partiamo quindi dal numero totale di dosi somministrate, che è cresciuto, portandosi a quota 77.7 milioni, dato aumentato di circa 200mila unità rispetto a ieri (qui trovate il bollettino vaccini del 31 agosto).

Bene anche il numero degli immunizzati, che nell’ultimo giorno si è portato a quota 37.8 milioni di italiani, un dato che corrisponde al 70 per cento dell’intera popolazione vaccinabile over 12. Infine, a livello di dosi consegnate in Italia, si segnala un totale di 86.1 milioni di farmaci, di cui 60.6 milioni a firma Pfizer/BioNTech, quindi altri 12 milioni di AstraZeneca, subito dietro Moderna a quota 11.4, e a chiudere il cerchio le 1.9 milioni di dosi consegnate da Johnson & Johnson e il siero Janssen.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 1 SETTEMBRE: SPERANZA E GELMINI SUL GREEN PASS

Intanto si continua a discutere sulla necessità di estendere il green pass, ed in particolare al personale che lavora nel pubblico, e in questi ultimi giorni ne ha parlato anche il ministro della salute, Roberto Speranza, che si è detto favorevole all’idea: “Si può valutare se procedere con l’estensione del passaporto vaccinale – ha spiegato ai microfoni di Repubblica – ad esempio per i dipendenti della pubblica amministrazione”. Speranza ha poi aggiunto e sottolineato: “L’obbligo resta una soluzione da valutare in futuro ma di certo si può procedere sull’estensione del green pass per garantire la sicurezza e contrastare il virus. Ad esempio per i dipendenti della pubblica amministrazione. E poi è in corso anche una riflessione con sindacati e imprese per ragionare anche di green pass sui luoghi di lavoro”.

D’accordo anche l’esponente di Forza Italia nonché ministro per gli affari regionali, Maria Stella Gelmini, che sempre a Repubblica ha specificato: “Abbiamo fortemente voluto il Green Pass e siamo favorevoli all’obbligo vaccinale. Se nel giro di qualche settimana non si raggiunge l’80% di immunizzati credo che sarebbe giusto prevedere una forma di obbligo vaccinale, almeno per chi svolge funzioni pubbliche”.



