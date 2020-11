Chironna (epidemiologa)/ “Contact tracing è saltato, mondo scuola è fuori controllo”

L’epidemiologa Maria Chironna lancia l’allarme. L’esperta, in un lungo post pubblicato su Facebook, ha fatto il punto della situazione sulla gestione della prima ondata e su come stiamo affrontando la seconda fase pandemica, accendendo i riflettori sugli errori commessi nelle ultime settimane. La Chironna mette in risalto l’allenamento delle misure di contenimento, non condannando unicamente il Governo: «Il mondo scientifico è stato corresponsabile del disastro, veicolando ad un’opinione opinione pubblica già confusa, complice, ahimè, anche il mondo dell’informazione, messaggi spesso contraddittori e palesemente non in linea con il metodo scientifico. Si sono confusi fatti ed evidenze con opinioni e previsioni degne del mago Otelma. La situazione è sotto gli occhi di tutti e il SSN, i SSR sono a rischio collasso con gli “eroi” (loro malgrado) della prima fase che ora sono decisamente e abbondantemente infuriati».

MARIA CHIRONNA: “MONDO DELLA SCUOLA FUORI CONTROLLO”

L’epidemiologa Maria Chironna denuncia l’impreparazione con la quale abbiamo affrontato la seconda ondata di coronavirus: anziché stilare elaborati piani e protocolli, «abbiamo assistito solo a sfoggio di banchi/sedie colorate con le rotelle e ad una elencazione di attività in programma», senza “fatti” e senza investimenti veri. Era impossibile evitare questa seconda fase pandemica, ha precisato l’esperta, ma sarebbe stato possibile governarla con risposte più efficaci. E la Chironna ha anche fatto il punto sull’educazione: «Sta di fatto che il mondo della scuola è fuori controllo con classi che chiudono, insegnanti e bambini infettati o in quarantena e il personale che è del tutto insufficiente ad assicurare un minimo, decente e dignitoso funzionamento della stessa. È saltato, inevitabilmente, con questi numeri, il contact tracing. E nemmeno se facessimo qualche milione di tamponi saremmo in grado ora di riportare la situazione sotto controllo».

I COMPITI FATTI DELLA PRIMA FASE PANDEMICA E I RISCHI SERISSIMI DELLA SECONDA Siamo stati bravi a gestire la fase I?… Pubblicato da Maria Chironna su Mercoledì 11 novembre 2020

