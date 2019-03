CHRISTIAN DI LAZZARO FIGLIO DI DALILA/ Video, “E’ morto ma lo sento” (Domenica In)

Tra le ospiti della Domenica In al femminile prevista per il 3 marzo prossimo, spicca il nome di Dalila Di Lazzaro. L’attrice, lontana dalle scene da parecchio tempo, fatta salva qualche piccola apparizione al cinema e in tv e qualche intervista, sarà ospite del salotto domenicale di Mara Venier per ripercorrere, insieme alla padrona di casa, le varie tappe della sua vita e della sua carriera. In un ampio spazio a lei dedicato, Dalila parlerà dell’immenso dolore che l’ha colpita dopo la perdita di Christian, suo figlio, rimasto vittima di un pirata della strada durante un incidente avvenuto nel lontano 1991. Da allora la vita di Dalila è cambiata profondamente, essendo l’attrice riuscita a immergersi e, quindi, ad accettare e convivere con il dolore che l’aveva colpita. Per lei, del resto, Christian Di Lazzaro vive ancora con lei e lo fa facendo sentire alla sua adorata mamma la sua presenza, la sua vicinanza, il suo amore. Christian non si vede, ma secondo Dalila è ancora accanto a lei.

Dalila sul figlio Christian di Lazzaro: “Era bello, alto un metro e 90”

Christian Di Lazzaro “era bello, alto un metro e 90”, dice sua madre. Lei, che dopo la sua morte ha perso, oltre a un figlio, anche un pezzo di cuore, lo ha voluto raccontare con una canzone dedicata a lui e con un libro che ha scritto dopo essersi ritirata nel deserto per godersi il silenzio e per immergersi nel dolore. Dalila ha conservato una camicia del figlio chiusa nel cellophane per conservarne l’odore. Perchè così Christian le sembra un po’ meno distante e l’idea che sia ancora lì vicino a lei trova ancora più forza. Di Christian Di Lazzaro sua madre parla come un ragazzo affettuoso, sempre gentile e disponibile. Le disegnava sempre dei cuoricini ovunque prima di quel terribile incidente che glielo ha portato via ad appena 22 anni. L’evento ha influito anche sulla salute di Dalila, che in seguito a una serie di incidenti è stata costretta a spendere tanti soldi per farsi curare. Eppure i dottori non le credevano “come se la bellezza non potesse soffrire”, ha affermato l’attrice. “Poverina, è esaurita per il figlio, dicevano i medici”, racconta la Di Lazzaro, aggiungendo altro dolore a quello che già provava per aver perso il suo Christian.





