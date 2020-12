Claudia Koll, la conversione dopo “Così fan tutte” di Tinto Brass/ “Credo di essere stata afferrata da Dio”

Nel 2000, otto anni dopo “Così fan tutte” di Tinto Brass, Claudia Koll ha abbracciato la fede cattolica. La conversione è arrivata in occasione del Giubileo: “Il cambiamento è iniziato con il passaggio della Porta Santa a San Pietro. Io la passai prima di iniziare a girare ‘Impero’ un film per la tv (…) non è stata un’illuminazione immediata ma soprattutto mi ha riguardata nella gestione del cuore, delle emozioni”, ha raccontato l’attrice ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live. La Koll ha aggiunto che il cambiamento è stato radicale, ma aveva già avuto dei segnali che qualcosa non andava: “Sentivo il mio cuore indurito, piano piano il Signore ha iniziato a mostrarmi i miei limiti. Finché una persona si sente importante, forte, lui non può entrare”.

Claudia Koll: dopo Tinto Brass la conversione

In un’intervista a Domenica In, Claudia Koll ha spiegato che già mentre stava girando la serie “Valeria medico legale” si era fatta molto domande sulla morte: “Amici buddisti mi parlavano di reincarnazione. Io comunque vengo da una famiglia cristiana, c’era in me una ricerca di senso della vita. Credo di essere stata afferrata da Dio”. Dopo la conversione, l’attrice si è legata molto a Giovanni Paolo II: “l’ho incontrato diverse volte, ho cominciato a leggere tutte le sue omelie. Volevo imparare, volevo andare alla scuola di Dio”. La conversione di Claudia Koll non è stata vista da tutti in modo positivo. Serena Grandi, anche lei lanciata da Tinto Brass con “Miranda”, ha duramente criticato la scelta dell’ex collega: “Io non metto in dubbio la sua scelta di fede, anzi me ne compiaccio, ma rinnegare un periodo storico dove faceva i film erotici lo trovo ipocrita”, ha dichiarato in un’intervista a Libero. La Koll, infatti, aveva dichiarato di essersi pentita di aver girato le celebri scene osé di “Così fan tutte”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA