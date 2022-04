Daniela Gimmelli, chi è la moglie Mogol/ L’amore scoccato grazie alla passione per la musica

Chi è Daniela Gimmelli

Daniela Gimmelli è la moglie del celebre paroliere Mogol. Della donna che tanti anni fa ha conquistato il cuore dell’ottantacinquenne milanese, sappiamo che è più giovane di lui di ben trentaquattro anni. Romana e figlia di un ingegnere soprannominato “Lello l’Africano”, Daniela ha vissuto una relazione di diciassette anni con un altro uomo prima di salire all’altare col Mogol.

Curioso il fatto che fosse impegnata con Massimo Modugno, figlio del celebre Domenico, nel corso degli anni ottanta, quando lei aveva sedici anni e lui diciannove anni. Oggi Daniela ha occhi solo per Mogol, con il qual condivide fin dal primo giorno una passione smisurata per la musica. I due non a caso si sono conosciuti al Cet, la scuola per autori e musicisti che lui ha fondato in Umbria.

Daniela Gimmelli e la storia d’amore con Mogol

Nonostante la differenza di età, Daniela Gimmelli e Mogol vanno d’amore e d’accordo. La coppia ha un feeling invidiabile e gode di una sintonia che è sotto gli occhi di tutti. Per quanto riguarda la vita privata di lei, sappiamo che ha una sorella gemella di nome Barbara, sposata con Francesco Migliacci, figlio di Franco Migliacci, il co-autore, proprio insieme a Domenico Modugno del brano che lo rese famoso in tutto il pianeta, “Nel blu dipinto di blu“, nota anche come “Volare“. Sia Daniela che sua sorella Barbara hanno condiviso un’esperienza sul grande schermo, prendendo parte al cast del film “L’estate sta finendo“ alla fine degli ottanta.

