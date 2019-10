Elodie e Marracash/ Viaggio d’amore in Kenya: “dopo 3 mesi intensi…”

Elodie e Marracash hanno deciso di staccare la spina dai numerosi impegni professionali e godersi il primo, vero viaggio d’amore. La nuova coppia della musica italiana, infatti, ha lasciato l’Italia per godersi un meritato periodo di relax in Kenya dove il rapper, oltre a trascorrere le proprie giornate con la sua bellissima fidanzata, è pronto a raccontare ai fans tutte le novità a cui ha lavorato nel corso di tre, intensi mesi. “Il disco è chiuso e io sono in Kenya da qualche giorno a riprendermi da 3 mesi tra i più intensi della mia vita. Questa settimana vi annuncerò la data di uscita e la copertina del disco. In queste settimane voglio raccontarvi tutto quello che non vi ho raccontato in questo periodo…“, scrive Marracash ricevendo anche il commento della fidanzata che gli ha lasciato una “faccina innamorata”.

ELODIE E MARRACASH INNAMORATI IN KENYA

Innamorati e felici, Elodie e Marracash sonostanno trascorrendo le loro giornate in Kenya tra un safari e un’escursione lasciandosi andare a baci e abbracci. Dei due, tuttavia, chi condivide foto e video della loro storia è la Di Patrizi che, come ha raccontato ai microfoni di Domenica In, è davvero felice accanto al suo nuovo fidanzato. La storia tra i due artisti, dunque, procede a gonfie vele. Con la benedizione dei fans di entrambi, Elodie e Marracash potrebbero anche decidere di trasformare il loro amore in un sodalizio professionale stabile. Sono tanti, infatti, i followers che, dopo aver ballato per tutta l’estate sulle note di “Margarita”, sognano un altro duetto. Tornati dal viaggio in Kenya, dunque, i due artisti di rimetteranno a lavoro per sfornare un nuovo singolo con cui scalare le classifiche?

