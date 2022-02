Famiglia no vax stroncata dal Covid: 5 morti/ Dramma a Enna: “Avevano paura”

Dramma in provincia di Enna, a Pietraperzia: il Covid-19 ha stroncato un’intera famiglia non vaccinata. Come reso noto dai colleghi di Italpress, il virus è risultato letale per cinque componenti di un nucleo: prima il padre 81enne poco prima di Natale, poi la madre 78enne e i tre figli, rispettivamente di 55, 52 e 50 anni.

Un dramma che ha scosso la comunità di Enna e che riaccende il dibattito sulla vaccinazione. Come confermato da La Sicilia, la famiglia aveva deciso di non sottoporsi alla somministrazione del farmaco anti-Covid e nel giro di un mese sono state registrate cinque vittime: dopo la scomparsa del padre 81enne, sono venuti a mancare la madre di 78 anni, un figlio di 50 anni e le due sorelle di 55 e 52 anni, quest’ultima ieri.

Famiglia no vax stroncata dal Covid: 5 morti

La notizia della morte dei cinque familiari ha fatto il giro del Paese e c’è grande dolore per le perdite, come testimoniato dal sindaco Salvuccio Messina: «Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale si uniscono al dolore straziante che ha colpito le famiglie SALVAGGIO – MANCUSO per la perdita dei loro amati familiari». La nipote della prima vittima, Noemi, ha spiegato: «Siamo devastati. Abbiamo perso tutti». Come vi abbiamo raccontato, nessuno di loro era vaccinato e la nipote ha spiegato ai microfoni dei colleghi: «Avevano paura c’erano stati amici e conoscenti che avevano avuto riportato conseguenze dal vaccino e, dunque, tutti avevano scelto di non farlo». Una tragedia che fa male e che ha distrutto un’intera famiglia. Così Emanuele Cassarà, direttore sanitario dell’ospedale Umberto I di Enna, dove erano ricoverate quattro vittime: «Questa tragedia familiare dimostra che l’unica arma per evitare conseguenze così nefaste è il vaccino».

