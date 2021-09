Giuseppe Zeno e la nascita della figlia Beatrice/ L’emozione durante le riprese di ‘Luce dei tuoi occhi’

Giuseppe Zeno è Enrico Leoni: “Ho immaginato il rapporto con le mie figlie da grandi”

Nella nuova serie “Luce dei tuoi occhi”, Giuseppe Zeno interpreta l’affascinante professore Enrico Leoni. E’ il padre di Miranda, una delle allieve della scuola di danza in cui Emma va a insegnare. Enrico, pur essendo attratto da Emma, non condivide i suoi metodi e teme che le ragazze possano trascurare lo studio per la danza. Enrico aiuterà Emma alla disperata ricerca della verità sulla scomparsa di sua figlia tanto che tra i due nascerà l’amore.

In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Giuseppe Zeno ha confessato che grazie a questo personaggio ha avuto modo di proiettarsi al futuro: “Io sono il papà di due bambine ancora piccole. Mi ha incuriosito l’idea di proiettarmi in avanti, pensando a come potrebbe essere il rapporto con una figlia adolescente”. Parlando del rapporto con la collega di set Anna Valle, Giuseppe Zeno ha dichiarato di essere rimasto colpito dalla sua profonda umiltà: “Abbiamo lavorato insieme per 18-19 settimane. Di Anna mi ha colpito il fatto che, con la sua grande esperienza, si pone sempre in modo umile, come se fosse il primo ciak”.

Giuseppe Zeno e la nascita della figlia Beatrice durante le riprese della fiction

Il personaggio interpretato da Giuseppe Zeno è molto romantico. Anche nella realtà. L’attore confessa di esserlo: “Sono un romantico classico. Sono troppo impacciato per essere qualcosa di più, ma invidio chi ci riesce”. Giuseppe è rimasto colpito dalla sceneggiatura della serie tanto che a tal proposito ha spiegato che potranno identificarsi quei genitori che vivono situazioni dolorose in cui però si intravede la luce della speranza.

L’attore ha poi raccontato di aver vissuto una emozione intensa durante le riprese sul set, la nascita della figlia Beatrice. La piccola è venuta alla luce proprio mentre l’attore era impegnato sul set: “Appena potevo correvo a casa a vederla”, ha raccontato. L’attore è sposato dal 2016 con la collega Margareth Madè da cui ha avuto due figlie: Angelica e Beatrice. Nella stessa intervista, l’attore ha però confidato di tenere il lavoro fuori di casa: “Con Margareth cerchiamo di non parlare mai di lavoro pure a casa: sarebbe troppo”.

