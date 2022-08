Le mie nozze country/ Su Canale 5 il film con Greyston Holt

Le mie nozze country, film di Canale 5 diretto da Justin G.Dyck

Le mie nozze country va in onda oggi, 10 agosto 2022, su Canale 5 a partire dalle ore 16.35. Il film è stato diretto da Justin G.Dyck con nel cast Greyston Holt, Bea Santos, Deana Carter, Jesse Collin, Allison Hossack, Jahnile Brown, Mike Shara, Nadine Roden e Charlotte Hegele.

Il film è stato prodotto in Canada nel 2019 ed è stato girato per la televisione. Per questo sicuramente ha degli spunti dal punto di vista della messinscena un po’ flebili e poco interessanti. Il titolo originale del film è A very country wedding e la sua durata è quella di un film medio cioè attorno all’ora e mezzo. Come genere si tratta praticamente di una romantic comedy.

Le mie nozze country, la trama del film

Passiamo alla trama di Le mie nozze country. La storia racconta la vita di due fidanzati. Zane è un cantante country davvero molto famoso nel suo paese, invece Jeannette è una donna giovane e stravede per lui, è innamoratissima. Decidono così di sposarsi scegliendo la data in cui si sposeranno. Quello che però trascurerà Zane è che in quel periodo doveva svolgere l’ultima tappa del suo tour musicale. Le date però sono inflessibili fissate da un contratto e non riusciranno a trovarsi di fronte a una soluzione facile per conciliare il loro futuro.

