Maria Stella Calà, chi è la moglie di Antonio Maglio/ Pioniere della riabilitazione del midollo

Chi è Maria Stella Calà?

Il nome del dottor Antonio Maglio potrebbe non essere noto a molti, ma può essere ricordato ancora oggi non solo per la sua attività da medico, ma anche perché è grazie a lui che in Italia si è iniziata a praticare la sport-terapia. Fare sport, infatti, può essere un modo per mantenere il corpo in allenamento anche per i pazienti che hanno evidenti difficoltà fisiche.

Lui si è rivelato il promotore dell’apertura del Centro Paraplegici di Ostia “Villa Marina”, di cui era il direttore. La struttura è stata in breve tempo apprezzata anche all’estero per la grande professionalità del suo staff, in grado di aiutare i malati sia sul piano fisico sia su quello psicologico. Ma chi è sua moglie? Parliamo di Maria Stella Calà, nata nei primissimi anni Quaranta e diventata moglie del celebre medico quando aveva 40 anni. Tra i due quasi venti anni di differenza, ma l’amore ha avuto la meglio su tutto. Tra i due ilo fatidico incontro avvenne in un ascensore, lei di ritorno dalla settimana bianca a Cortina e lui di rientro a casa. La coppia non ha avuto figli, ma il medico aveva già un figlio da una precedente unione e purtroppo morto all’età di sei anni a causa della meningite.

Maria Stella Calà: l’orgoglio per il marito Antonio Maglio

Nel corso della sua lunga attività Maglio ha avuto modo di dimostrare il suo grande coraggio anche nel momento in cui viene chiamato a dirigere il 34esimo reggimento artiglieria divisione Sassari. Qui ha avuto modo di vivere in prima persona la sofferenza dei soldati, che si sono ritrovati senza braccia a gambe o con lesioni al midollo spinale a causa dei bombardamenti.

E’ proprio grazie al contatto con alcuni pazienti che a lui viene l’idea di lanciare le Paralimpiadi, l’equivalente delle Olimpiadi per i disabili, a conferma di come lo sport possa essere un momento di unione per tutti.

In una casa di cura di Palestrina lui vede da vicino due malati a cui fa una diagnosi terribile. “Hanno una visione al midollo, non cammineranno più – questa è stata la sua diagnosi, secondo quanto raccontato dalla moglie di Maglio, Maria Stella Calà -. Mi descrisse il dolore, la rabbia e il sentimento bruciante di impotenza che ha provato di fronte a a quell’immagine terribile. Credo che tutto quello che ha realizzato dopo ha trovato la sua origine in quel momento”.











