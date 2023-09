Mattia Dessì, marito Brigitte Nielsen/ “Lui ha creato un rapporto molto sano con…”

Chi è Mattia Dessì?

Quest’anno la bellissima attrice Brigitte Nielsen ha compiuto 60 anni e per questo sarà ospite della seconda puntata di Domenica in per parlare della sua carriera ma anche della sua splendida famiglia e del marito Mattia Dessì.

Mattia Dessì è il quarto e ultimo marito di Brigitte Nielsen, la loro storia d’amore colpì molto i giornalisti non solo perché lui ha 15 anni in meno di lei ma anche perché Mattia l’ha resa madre della piccola Frida a ben 54 anni! Molti ex della nota attrice erano grandi attori o imprenditori ma Mattia Dessì invece, classe 1978, è nato in Sardegna e ha vissuto per anni a Belluno e a Lugano lavorando come operaio. Mattia è sempre stato un uomo umile e con grandi valori, forse è proprio per questo che a detta dell’attrice, è stato l’uomo che l’ha resa davvero felice dopo anni di sofferenza. La storia d’amore tra Mattia Dessì e Brigitte Nielsen era iniziata in un ristorante di Lugano, un incontro casuale che ha portato due persone apparentemente diverse a innamorarsi profondamente e a sposarsi nel 2005 nella spiaggia di Santo Domingo. Dopo aver conosciuto l’attrice, la vita di Mattia è nettamente cambiata, i due vivono da anni a Los Angeles e lui è diventato padre per la prima volta e non solo della piccola Frida!

Il grande amore di Mattia Dessì e Brigitte Nielsen

Mattia Dessì e Brigitte Nielsen sono diventati genitori della piccola Frida nel 2018, ma l’attrice aveva già avuto 4 figli e a quanto pare Mattia Dessì ha un meraviglioso rapporto con tutti loro, tanto da essere in un certo senso un “secondo padre”. Alla stampa Brigitte Nielsen aveva dichiarato: “Lui ha creato un rapporto molto sano con i miei figli, non ha preteso di fare il padre, anche perché non lo è. I ragazzi sono innamorati di lui perché è un amico e lo rispettano. Sono entrati in confidenza con lui, anche perché sanno quanto mi ama e quanto io ami lui”.

Nel tempo, soprattutto dopo l’arrivo della piccola Frida, Mattia ha stretto ancora di più il rapporto che aveva con i figli dell’attrice e adesso sono una grande famiglia felice. Il percorso di Mattia e Brigitte per diventare genitori è stato molto complicato, lei ha dovuto assumere molti farmaci ma dopo anni di tentativi i due hanno realizzato il loro sogno. Il nome della piccola Frida è stato scelto in onore della pittrice omonima Khalo, oggi i due sono dei genitori modello, passano molto tempo insieme alla bambina ma anche tra loro, complici, divertenti e molto amati sui social.

