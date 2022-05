Omicidio Alessandria, portiere d’albergo in una pozza di sangue/ Fermato sospettato

Un omicidio si è verificato nelle scorse ore in quel di Alessandria. A morire un portiere d’albergo mentre lavorava presso l’hotel Londra, una struttura alberghiera situata nei pressi della stazione della nota cittadina piemontese. L’aggressione sarebbe avvenuta fra le ore una e le due della notte passata, fra domenica 8 e lunedì 9 maggio 2022, presso la hall dell’albergo, e per l’omicidio sarebbe già stata fermata una persona così come spiegato dai colleghi di AlessandriaNews: l’uomo sarebbe al momento all’interno del Comando provinciale dei Carabinieri, e pare che lo stesso abbia fornito delle versioni differenti nel corso delle ore.

La vittima, come detto sopra, era un portiere d’albergo e si chiamava Alberto F. di anni 69 (i 70 li avrebbe compiuti a fine anno). Stando alle informazioni emerse, l’omicidio sarebbe avvenuto non a colpi di pistola ma con un’arma contundente, e chi ha agito ha colpito alla testa la vittima, trovata poi per terra in una pozza di sangue. A lanciare l’allarme sarebbe stato un medico di Praia a Mare che soggiorna nella stessa struttura d’albergo, e che stamane sarebbe uscito presto, attorno alle ore 7:00, vedendo appunto il cadavere per terra e lanciando l’allarme.

OMICIDIO ALESSANDRIA, MORTO PORTIERE D’ALBERGO: SEQUESTRATI FILMATI TELECAMERE

Ovviamente restano ancora molti gli aspetti da risolvere e i misteri da scoprire, a cominciare dal possibile movente che ha spinto l’omicida a compiere tale folle gesto, forse una rapina finita a male. Sembra anche che la porta dell’albergo sia stata forzata per aprirla, in quanto serve un intervento manuale dall’interno dopo che la stessa viene chiusa.

Come detto in apertura, un uomo è al momento sotto torchio da parte delle forze dell’ordine, e si tratta probabilmente del principale sospettato per l’omicidio di Alessandria. Inoltre, stando a quanto specificato dall’agenzia Ansa, i carabinieri avrebbero sequestrato i filmati delle telecamere di sorveglianza che potrebbero fornire importanti risposte in merito all’identità del possibile killer.

