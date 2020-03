Roberto Burioni vs Gunter Pauli/ “Virus si batte con aria e cibo sani? Senza parole”

La tensione, in Italia e nel mondo, è particolarmente alta in questo periodo per via della grave epidemia di Coronavirus che sta flagellando l’intero orbe terracqueo, con percentuali di contagio e mortalità che variano di Paese in Paese. Capita così di assistere, in televisione come sui social network, a veri e propri scontri dialettici sull’argomento, proprio come accaduto fra Roberto Burioni e Gunter Pauli. Il medico e divulgatore scientifico ha attaccato il sostenitore della Blue Economy dopo aver letto un suo recente post pubblicato sul web, nel quale si legge: “Abbiamo bisogno di così poco per sistemare il gran casino che abbiamo fatto. Dobbiamo solo essere umili e accettare di aver esagerato. Siamo così deboli che un virus ci stende. La soluzione non è più la disinfezione: la soluzione è rafforzare il nostro sistema immunitario con aria, acqua e cibo sani“. Di fatto, secondo Gunter Pauli, per sconfiggere il Covid-19 basterebbe tornare alle radici dell’agricoltura ed eliminare l’inquinamento. Dichiarazioni che hanno lasciato di sasso Roberto Burioni, che su Twitter ha asserito: “Mi dicono che questo è un consigliere del nostro governo, spero non sia vero”. Invece lo è: Gunter Pauli è da qualche tempo consigliere economico di Palazzo Chigi e lavora gomito a gomito con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.



