Video/ Basaksehir Monchengladbach (1-1): highlights e gol. Herrmann trova il pari!

Allo Stadio Basaksehir Fatih Terim le formazioni di Istanbul Basaksehir e Borussia Monchengladbach si annullano a vicenda con un pareggio in extremis per 1 a 1. Come si vede nel video di Basaksehir Monchengladbach, nel primo tempo le emozioni scarseggiano e bisogna infatti attendere la ripresa perchè la partita si sblocchi. E’ in avvio di secondo tempo, precisamente al 55′, che Visca porta in vantaggio i padroni di casa, andando a segno su assist da parte di Crivelli. Gli ospiti tedeschi del tecnico Rose, che meriterebbero almeno di raggiungere il gol del pareggio per quanto fatto vedere per tutto l’arco dell’incontro, ristabiliscono definitivamente l’equilibrio nel recupero al 90’+1′ per merito di Hermann, con l’aiuto del compagno subentrato Bensebaini, beffando così i turchi di mister Buruk. Il punto conquistato permette sia al Basaksehir che al Borussia di salire a quota uno nella classifica del girone J di Europa League.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la partita sia stata sostanzialmente equilibrata e combattuta. Il Borussia si è aggiudicato il possesso palla con il 55%, supportato anche da una maggior precisione nei passaggi, l’80% contro il 78% con 376 su 470 e 281 su 360 appoggi completati, ma il Basaksehir ha recuperato più palloni, 37 a 33. In fase offensiva spiccano ancora i padroni di casa a causa del 5 a 4 nelle conclusioni indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Borussia Monchengladbach è stata la squadra più fallosa a giudicare dal 16 a 14 nel computo dei falli commessi e l’arbitro inglese S. Attwell ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Skterl, Caicara e Gulbrandsen da un lato, Embolo, Elvedi, Ch.Kramer ed Hermann dall’altro.

IL TABELLINO

Istanbul Basaksehir-Borussia Monchengladbach 1 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 55′ Visca(I); 90’+1′ Hermann(M).

Assist: 55′ Crivelli(I); 90’+1′ Bensebaini(M).

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-3-3) Mert Gunok; Junior Caicara, Ponck, Skrtel, Clichy; Kahveci(89′ Topal), Mahmut Tekdemir, Aleksic(46′ Okechukwu); Visca, Crivelli(78′ Elia), Gulbrandsen. All.: Buruk.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-1-4-1) Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt(76′ Bensebaini); Zakaria; Kramer(64′ Hermann), Thuram, Plea(46′ Raffael), Neuhaus; Embolo. All.: Rose.

Arbitro: S. Attwell (Inghilterra).

Ammoniti: 14′ Skrtel(I); 25′ Caicara(I); 40′ Embolo(M); 53′ Elvedi(M); 64′ Ch. Kramer(M); 84′ Hermann(M); 86′ Gulbrandsen(I).

