Video/ Inter Shakhtar (0-0) highlights: nessun gol e i nerazzurri salutano l’Europa

VIDEO INTER SHAKHTAR (0-0): NERAZZURRI FUORI DALL’EUROPA

Amarissima nottata per l’Inter, costretta a subire l’eliminazione dalla Champions League e contestualmente anche dall’Europa League, perché senza battere lo Shakhtar non è arrivato neanche il terzo posto nel girone. L’Inter parte a testa bassa a caccia del vantaggio e al 7′ ha già una grande occasione per portarsi in vantaggio con Lautaro Martinez, che conclude di potenza colpendo una clamorosa traversa. L’Inter tiene alto il ritmo e al 24′ una deviazione in area di De Vrij trova il salvataggio di Bondar praticamente sulla linea, che evita allo Shakhtar lo svantaggio. Problemi fisici per Vitao tra le fila degli ucraini e sostituzione forzata per Luis Castro, costretto ad inserire Khocholava al 38′. Nella ripresa al 5′ ottima occasione per Lukaku, che impegna Trubin. Il portiere dello Shakhtar Donetsk si supera letteralmente all’8′ andando a volare su un colpo di testa proprio di Lukaku, togliendolo da sotto l’incrocio dei pali. Brozovic si rende pericoloso al 18′ con una deviazione che, deviata da Bondar, mette fuori causa Trubin ma finisce in calcio d’angolo. Risponde però lo Shakhtar con la prima occasione della ripresa, Tete chiama Handanovic a un grande intervento. Nel finale Conte getta nella mischia Eriksen, la la grande occasione arriva proprio al 90′, quando Sanchez ha svettato di testa su calcio d’angolo del neo entrato Eriksen, trovando però la testa di Lukaku che ha salvato, incredibilmente, un gol fatto per l’Inter. Infine Eriksen trova una gran risposta di Trubin su una conclusione di potenza, ma lo 0-0 fa mangiare le mani ai nerazzurri che con una vittoria sarebbero stati dentro, considerando la vittoria del Real Madrid contro il Borussia Monchengladbach.

VIDEO INTER SHAKHTAR: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Antonio Conte polemico dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League alle domande dallo studio di Sky: “Passo indietro rispetto allo scorso anno e mancanza di gioco? Oggi lo Shakhtar ha stravolto il proprio sistema di gioco che per loro è come un’Ave Maria. Chi gioca contro di noi stravolge sempre il proprio sistema di gioco… Pensate prima di fare le domande, loro ci hanno affrontato in maniera diversa. Ma l’Inter ha un piano B quando le cose non vanno? Sì, ce l’abbiamo ma non ve lo diciamo perché non vogliamo renderlo pubblico altrimenti ci bloccano anche quello e siamo rovinati”. Il tecnico ha proseguito: “Sapevamo delle difficoltà che avremmo incontrato, sono state prese delle posizioni a tal proposito. Dobbiamo metabolizzare questa eliminazione e ripartire in fretta, pensando già al prossimo match a Cagliari” Il tecnico dello Shakhtar Donetsk, Castro, ha visto i suoi ottenere almeno la qualificazione in Europa League: “Abbiamo deciso di schierarci a specchio con Stepanenko in mezzo ai centrali. Volevamo chiudere le loro iniziative in attacco, così abbiamo cercato compattezza anche con il blocco a centrocampo. Non facevamo passare l’Inter dal centro del campo, sulle fasce siamo andati in difficoltà in questa Champions, ma stasera siamo stati all’altezza. Vitao non stava bene prima della gara e non ho voluto rischiare dopo la botta subita”.

