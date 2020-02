Video/ Lazio Verona (0-0): highlights, Juric stoppa Simone Inzaghi (Serie A)

Andiamo a vedere il video di Lazio Verona, la partita che si è giocata mercoledì 5 febbraio come recupero della 17^ giornata di Serie A. Per la Lazio un’occasione mancata, sicuramente: ma la squadra di Simone Inzaghi inanella comunque il diciassettesimo risultato utile consecutivo, portandosi a +11 dal quinto posto, a -1 dall’Inter seconda e a -4 dalla Juventus capolista restando ampiamente in corsa per lo scudetto. Grandi i meriti di un Verona ordinato e attento nelle ripartenze, oltre che fortunato al momento giusto: la squadra di Ivan Juric stacca Napoli e Bologna portandosi al nono posto solitario in classifica, sognando l’Europa League. Gli scaligeri iniziano il match con grande energia e la Lazio fatica un po’ a uscire dal guscio. Al 16′ lampo del Verona con un tiro cross di Veloso che diventa un assist per Pessina che va alla conclusione da due passi, miracoloso Strakosha nel riflesso che evita il vantaggio scaligero. Risponde al 20′ la Lazio, veronica di Immobile su Rrahmani e conclusione a tu per tu con Silvestri che riesce a salvare di piede. La Lazio accelera nella parte finale del primo tempo, Silvestri dice di no a Luis Alberto che prima dell’intervallo mette fuori causa il portiere scaligero, cogliendo però un clamoroso palo.

VIDEO LAZIO VERONA: IL SECONDO TEMPO

Per il video di Lazio Verona, andiamo ora a vedere quanto accaduto nel secondo tempo allo stadio Olimpico. Nella ripresa i biancocelesti vedono affiorare anche una certa stanchezza e il Verona prova ad approfittarne, con Miguel Veloso che cambia bene gioco su Lazovic, sulla cui conclusione Strakosha è bravo a neutralizzare in due tempi. Al 19′ è ancora palo per Luis Alberto, che esplode il destro da fuori area e come nel primo tempo si vede negato il gol dal legno, i gialloblu però sono vivi e rispondono andando vicinissimi al vantaggio con una bordata di Verre, di poco a lato. La Lazio nel finale tenta il tutto per tutto, Immobile conclude sull’esterno della rete ma nel recupero è ancora Luis Alberto ad avere la palla buona ed è Silvestri a negare il gol con l’ennesimo grande intervento. Finisce a reti bianche, il Verona conferma tutta la sua sostanza, Inzaghi nel prossimo impegno a Parma dovrà fare a meno di Stefan Radu e Sergej Milinkovic-Savic, ammoniti da diffidati e quindi squalificati.