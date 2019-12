Video/ Monza Giana Erminio (3-0): highlights e gol, la capolista domina (Serie C)

Ecco il video di Monza Giana Erminio, partita giocata per la 18^ giornata nel girone A del campionato di Serie C 2019-2020. Il Monza travolge la Giana Erminio e vola in classifica con un divertentissimo 3-0 davanti ai propri tifosi al Brianteo. Il video della partita ci racconta una sfida fin da subito vibrante, coi padroni di casa intraprendenti con un dinamico D’Errico. I biancorossi di Brocchi partono con la giusta determinazione e all’undicesimo bucano la porta con un colpo di testa da parte di Brighenti. Una serie di rimpalli agevola l’attaccante brianzolo che da pochi passi batte Marenco. La Giana Erminio accusa il colpo, il Monza galvanizzato dal vantaggio continua ad attaccare. Al quarto d’ora Chiricò centra in pieno la barriera, poi Armellino manda fuori di un soffio con un tiro alla destra di Marenco. Il raddoppio ha la firma di Chiricò al trentasettesimo minuto, con una giocata di precisione sull’assist di Finotto. Il Monza abbassa leggermente il ritmo, ma non la concentrazione. Nel secondo tempo la squadra di Brocchi gestisce il doppio vantaggio fino al tris di Gliozzi, che in contropiede chiude la partita e mette la firma sul 3-0 biancorosso. Il Monza non molla la presa e ci riprova con Marchi, la cui conclusione viene ribattuta dalla difesa ospite. Al triplice fischio fa festa la squadra di casa, sempre più spedita nella propria marcia trionfale.

VIDEO MONZA GIANA ERMINIO: IL TABELLINO

Monza-Giana Erminio 3-0 (2-0)

Marcatori: 14′ rig. D’Errico (M), 36′ Reginaldo (M), 63′ Ceccarelli (M)

MONZA (4-3-2-1): Guarna; Giudici, Riva, Negro, Origlio; Barba, Palesi (65′ Galli) Guidetti; D’Errico, Ceccarelli; Reginaldo (65′ Jefferson). (Sommariva, Brero, Tomaselli, Tentardini, Adorni, Otelè, Iocolano). All.Brocchi

GIANA ERMINIO (4-3-3): Taliento; Perico, Bonalumi, Rocchi (46′ Seck), Montesano; Iovine, Piccoli (46′ Dalla Bona), Palma; Chiarello, Rocco, Lunetta(59′ Mutton, dal 79′ Mandelli) (Sanchez, Lanini, Pirola, Capano, Sosio). All. Bertarelli

Arbitro: sig. Francesco Cosso di Reggio Calabria (D’Apice-Nasti)

Ammoniti: Piccolo (GE), Rocchi (GE), Palesi (M), Negro (M)

Note: serata non particolarmente fredda, terreno in ottime condizioni. Spettatori circa 2000, di cui un migliaio di paganti. Recupero: 1’+3′

