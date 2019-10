Video/ Reggina-Catanzaro (1-0): highlights e gol, Corazza decide il derby calabrese

Il video con i gol e gli highlights di Reggina-Catanzaro 1-0 contiene le immagini salienti del derby calabrese che si è disputato al Granillo per l’anticipo della 9^ giornata di Serie C girone C. La squadra allenata da Domenico Toscano mantiene l’imbattibilità e resta l’unica squadra – assieme a Vicenza e Reggiana – a non aver mai perso dall’inizio del campionato. La serata per gli amaranto poteva prendere davvero una brutta piega quando De Rose, già ammonito solamente qualche minuto prima, ferma Kanoute che si stava involando verso la porta di Guarna. Secondo giallo inevitabile per il numero 20 che lascia i suoi in inferiorità numerica, a dare una mano ai padroni di casa ci pensano proprio gli ospiti che a loro volta restano in dieci a inizio ripresa per l’espulsione di Martinelli che commette una grossa ingenuità fermando in maniera fallosa Sounas (entrato al posto di Reginaldo per ripristinare il centrocampo a quattro). Una volta ristabilita la parità nel numero di uomini in campo la Reggina torna ad attaccare e a rendersi minacciosa dalle parti di Di Gennaro con Bianchi e Blondett che non trovano la porta da distanza ravvicinata, il Catanzaro non ci sta a subire passivamente le iniziative dei corregionali e risponde con Fischnaller che al 78′ timbra il palo graziando Guarna. Nel finale gli uomini di Toscano intensificano l’assalto fino a trovare il gol-vittoria con Corazza che si fa perdonare per l’occasione sciupata poco prima e con il settimo centro stagionale regala i tre punti ai suoi che in questa maniera agganciano momentaneamente la Ternana in testa alla classifica. Terza sconfitta per gli uomini di Auteri che escono dal terreno di gioco con il rimpianto di non essere rimasti più a lungo con l’uomo in più e soprattutto del legno colpito da Fischnaller che griderà a lungo vendetta e probabilmente toglierà parecchie ore di sonno all’attaccante tirolese.

VIDEO REGGINA-CATANZARO 1-0, IL TABELLINO

REGGINA-CATANZARO 1-0 (0-0)

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Rolando (75′ Denis), Bianchi (74′ De Francesco), De Rose, Bresciani (56′ Garufo); Bellomo; Corazza, Reginaldo (41′ Sounas). All. Domenico Toscano.

CATANZARO (3-4-3): Di Gennaro; Celiento, Martinelli, Quaranta; Statella, Maita, Casoli, Nicoletti; Kanoute (63′ Giannone, 80′ Figliomeni), Bianchimano (53′ Di Livio), Fischnaller (80′ Nicastro). All. Gaetano Auteri.

ARBITRO: Daniele Paterna (sez. di Teramo).

AMMONITI: Celiento (C), Casoli (C), Garufo (R), Statella (C), Quaranta (C).

ESPULSI: 37′ De Rose (R) e 47′ Martinelli (C), entrambi per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 2′ pt e 5′ st.

MARCATORI: 87′ Corazza (R).

