Video/ Turris Paganese (0-3) highlights e gol: gli stellati fanno il colpo (Serie C)

Ecco il video di Turris Paganese, partita giocata per il girone C di Serie C. La Paganese supera a domicilio la Turris grazie alle reti siglate da Diop, Sbampato e Bonavolontà. Gara praticamente senza storia. Andiamo a rivivere le emozioni della gara. Ci prova subito Benedetti ma allontana la difesa ospite. Ottima partenza della Turris che parte aggressivo. Ottima occasione per Romano che di testa, lasciato colpevolmente solo, non inquadra lo specchio. Diop! La sblocca la Paganese. Squillace trova di testa il compagno di squadra che non sbaglia. Ci prova Tascone con il sinistro ma non inquadra lo specchio. Paganese che prova a gestire abbassando i ritmi della gara. Sbampato! Arriva il raddoppio della compagine ospite! Punizione di Guadagno che la mette in area, Abagnale compie un mezzo pasticcio non trattenendo la sfera. Arriva Sbampato che mette dentro la sfera del due a zero. La prima frazione vede la Paganese avanti di due reti sulla Turris.

VIDEO TURRIS PAGANESE: IL SECONDO TEMPO

Cesaretti prova la conclusione ma non inquadra la porta. Benedetti becca Onescu che pecca di precisione. Abagnale respinge la conclusione di Benedetti. Ottimo cross per Longo che di testa la mette tra le braccia del portiere avversario. Mattia serve per Cesaretti che da ottima posizione non trova lo specchio della porta. Bonavolontà! La chiude definitivamente la Paganese. Incursione in area di Cesaretti, Di Nunzio lo anticipa servendo l’avversario che non sbaglia. Gara che ormai non ha più nulla da dire, si attende solo il fischio finale. Giannone ci prova da fuori ma trova la respinta di Campagni. Termina il match tra Turris e Paganese, la compagine ospite cala un tris in una gara senza storia.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI TURRIS PAGANESE



© RIPRODUZIONE RISERVATA