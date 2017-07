Mondiali nuoto 2017/ Info streaming video e diretta tv, orario, programma e finali (Budapest 2017)

Diretta Mondiali di Nuoto 2017 (LaPresse)

DIRETTA MONDIALI 2017, INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO, PROGRAMMA E FINALI (BUDAPEST 2017) – Giornata piena di finali quella di oggi sabato 22 luglio 2017 a Budapest dove sono in corso ai Mondali di Nuoto: in attesa degli appuntamenti in vasca infatti si chiudono oggi gli impegni di altri discipline presenti in competizione organizzata in terra ungherese. Terminate nella giornata di ieri le prove al Lago Balaton per il nuoto di fondo, termineranno invece nella giornata odierna le gare di nuoto sincronizzato e tuffi in piscina (il prossimo fine settimana andranno in scena i tuffi da grandi altezze). La disciplina che invece continuerà il suo torneo è la pallanuoto. Oggi in vasca alla Alfred Hajbos di Budapest infatti andrà inscena il torneo di play off per le qualificazioni al tabellone finale femminile. Il primo incontro avrà inizio alle ore 10.30 e l’ultimo fischio finale si udirà solo dopo le 22.00: qui non vi saranno le italiane del Ct Fabio Conti avendo già centrato al qualificazione ai quarti di finale chiudendo da prime il proprio girone eliminatorio. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO RAI I MONDIALI DI NUOTO BUDAPEST 2017

Alla Danube Arena invece il programma ufficiale dei Mondiali di nuoto avrà inizio solo alle ore 14.00 con la finale del doppio misto dal trampolino dei 3 metri: qui occhi puntati sulla coppia italiana formata da Elena Bertocchi e Maicol Verzotto, ultima chance per l’italia di ottenere una medaglia dai tuffi. Alle ore 17.00 al via invece la finale della piattaforma maschile di 10 metri dove però non vi saranno azzurri in gara. Alla Varosliget Park di Budapest invece andranno in cena le ultime due finali per il nuoto sincronizzato e dove l’Italia sogna comunque un buon piazzamento. Alle ore 11.00 avrà infatti inizio il programma libero combinato a cui le azzurre hanno avuto acceso realizzando il 4^ miglior punteggio ai preliminari: difficile per le italiane raggiungere il podio dato il dominio assoluto di Ucraina, Cina e Giappone, ma si può sognare. Alle ore 19.00 invece la finale del mixed duet libero, dove gli occhi saranno puntati sulla coppia azzurra Perrupato e Minisini.

La copertura in diretta tv dei Mondiali di nuoto Budapest 2017 sarà eccellente dato che è stata garantita sia dalla Rai sia da Eurosport: oggi l’appuntamento sarà principalmente su Rai due dove verranno trasmesse tutte le gare che porteranno all’attribuzione delle prime medaglie, con eventuali passaggi su Raisport in coincidenza con altri programmai del palinsesto.

Sulla tv europea il canale di riferimento sarà Eurosport 2, visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. La diretta streaming video sarà dunque garantita sia dal sito www.raiplay.it gratuitamente per tutti, sia dai servizi Eurosport Player, Sky Go e Premium Play per i rispettivi abbonati. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO RAI I MONDIALI DI NUOTO BUDAPEST 2017

