DIRETTA/ Italia Croazia (risultato finale 13-15 d.c.r.): argento per gli azzurri (Mondiali, 17 febbraio)

DIRETTA ITALIA CROAZIA (RISULTATO 13-15 D.C.R.): ARGENTO PER GLI AZZURRI

Inizia l’ultimo quarto tra Italia e Croazia. Marziali! Pareggio con la beduina dell’azzurro, un gol importantissimo. Grandissima parata di Del Lungo su Fatovic. Biljaka, nuovo vantaggio della Croazia. Fondelli trova un angolino impossibile, 9-9. Espulsione definitiva per Velotto e Fatovic. Di Somma, il tiro rimbalza sull’acqua. Marinic, tiro angolato e vantaggio Croazia. Condemi! Siamo 10-10, bellissima finale. Rigore per l’Italia guadagnato da Condemi! Fondelli! Italia in vantaggio! Buric! A cinque secondi dalla fine 11-11. Si va ai rigori! Sigla Marinic. Fondelli! Non sbaglia. Del Lungo para il tiro di Fatovic! Presciutti non sbaglia! Buric, la palla entra in seconda battuta. Traversa Italia, siamo pari. Karkhov con il mancino non sbaglia. Di Fulvio sbaglia, rigore per la vittoria per la Croazia. Juvela! Croazia campione del mondo. (agg. Umberto Tessier)

BURIC IN CONTROPIEDE!

Kharkov! Cala il poker personale per il nuovo vantaggio della Croazia. Rigore per l’Italia! Interferenza su Di Fulvio e penalty. Fondelli non sbaglia, 6-6. Altro rigore per l’Italia con Kharkov che commette fallo su Di Fulvio. Ancora Fondelli e ancora Italia, nuovo sorpasso. Tiro di Lazic in superiorità numerica, traversa. Condemi a botta sicura, grande parata del portiere croato. Buric in contropiede, Croazia avanti. Presciutti da due passi trova il portiere e il palo! (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA ITALIA CROAZIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Croazia sarà garantita, come per tutti i Mondiali 2024 di pallanuoto, in chiaro per tutti dalla Rai: il canale di riferimento dovrebbe essere giustamente Rai Due, essendo una finale mondiale con il Settebello, quindi con la ribalta di una tv generalista che dovrebbe essere garantita almeno nella partita per l’oro. Ricordiamo che sarà possibile assistere alla partita anche tramite il servizio di diretta streaming video di Italia Croazia, senza costi aggiuntivi: basterà infatti visitare il sito di Rai Play oppure installare la relativa app.

INTERVALLO LUNGO

Inizia il secondo periodo tra Italia e Croazia. Tiro di Fatovic, salva Del Lungo. Kharkov, tripletta e pareggio. Botta secca di Di Fulvio, Italia di nuovo avanti! Del Lungo salva su Kharkov! Time-out della Croazia che sta sbagliando molto sotto porta. Marinic! Si scopre la difesa azzurra che subisce il pari. Conclude Di Somma, respinta la minaccia. Fallo di Di Somma, rigore per la Croazia. Marinic non sbaglia. Ci prova Lazic, esterno della rete. Presciutti in superiorità numerica, 5-5. Si va all’intervallo lungo. (agg. Umberto Tessier)

BOMBA DI FONDELLI!

Inizia la finale tra Italia e Croazia. Primo pallone del match alla Croazia. Marinic, le finte e il tiro, fallo di Presciutti. Kharkov, Croazia che sigla in superiorità numerica. Di Somma! Doppio palo e gol! Espulso Fatovic. Di Somma conclude subito ma spreca. Marinic, sassata che rimbalza sull’acqua. Incrocio dei pali Croazia, riparte l’Italia. Parata miracolosa dell’estremo difensore della Croaziam Bjac. Fondelli, palo esterno. Kharkov, doppietta e vantaggio Croazia. Fatovic, Del Lungo blocca. Parabola di Presciutti, salva il portiere della Croazia. Presciutti! Conclusione violenta che tocca prima la traversa e poi termina in rete. Fondelli! Finte e conclusione, Italia avanti! (agg. Umberto Tessier)

SI GIOCA!

Ci siamo, è finalmente giunto il momento della diretta di Italia Croazia, la finale dei Mondiali di pallanuoto 2024. Il Settebello è già salito per quattro volte sul tetto del mondo nella sua storia: nel 1978 a Berlino, nel 1994 nell’edizione casalinga a Roma per completare il tris con Olimpiadi ed Europei vinti nei due anni precedenti, poi giungiamo agli anni più recenti con altre due perle, nel 2011 a Shanghai e infine a Gwangju 2019, quindi i Mondiali in terra asiatica ci portano bene. Ecco poi tre medaglie d’argento con i secondi posti del 1986, del 2003 ed infine del 2022, più un bronzo che l’Italia conquistò nel 1975.

La Croazia, naturalmente parlando da quando è uno Stato indipendente, vanta gli ori di Melbourne 2007 e Budapest 2017, più un argento nel 2015 e quattro bronzi nelle edizioni del 2009, 2011, 2013 e 2019. Naturalmente questa è la partita più cara a Ratko Rudic, l’allenatore croato che fu c.t. dell’Italia dal 1991 al 2000, contribuendo ai tanti trionfi degli anni Novanta, quando era suo giocatore Sandro Campagna, poi portò la sua Nazionale all’oro olimpico di Londra 2012, proprio in finale contro il Settebello. Ora c’è da scrivere un nuovo capitolo di una bella storia: tutti in acqua, comincia la diretta di Italia Croazia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA CROAZIA: LA FINALE DEI MONDIALI!

Italia Croazia, in diretta naturalmente dalla piscina dell’Aspire Dome di Doha, sarà la grande finale dei Mondiali di pallanuoto 2024 con il Settebello protagonista alle ore 15.30 italiane (le 17.30 locali) di oggi pomeriggio, sabato 17 febbraio. I ragazzi del c.t. Sandro Campagna andranno a caccia di quello che sarebbe il quinto titolo mondiale per la nostra pallanuoto maschile, che in questo modo staccherebbe calcio e pallavolo: manca un’ultima fatica per scrivere l’ennesima pagina di storia e per riuscirci ci vorrà una vittoria nella diretta di Italia Croazia, un grande classico considerando gli scontri con i croati e ancora di più includendo pure i precedenti dei tempi in cui c’era la Jugoslavia unita.

Abbiamo ancora negli occhi la meravigliosa prestazione del nostro Settebello nella semifinale vinta contro la Spagna giovedì pomeriggio, una partita ai limiti della perfezione per almeno tre quarti, prima di vivere qualche brivido solo nel finale, quando la Spagna ha tentato l’assalto per la rimonta ma è stata respinta dall’Italia, che infine ha vinto 8-6. Molto più complicata, a sorpresa, la semifinale della Croazia contro la rivelazione Francia, che è sempre rimasta nella scia degli slavi e ha pareggiato agli ultimi minuti portando la partita ai rigori, poi sono serviti i tiri ad oltranza per sancire il faticoso 17-16 della Croazia. Ripetendo queste prestazioni, sarebbe favorito il Settebello, anche se in vista di una finale è difficile fare calcoli: meglio godersi la diretta di Italia Croazia…

DIRETTA ITALIA CROAZIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Croazia, descriviamo il cammino delle due Nazionali in questi Mondiali di pallanuoto 2024 a Doha, per capire come il Settebello e gli slavi sono arrivati in finale. Per quanto riguarda l’Italia, c’era stato il secondo posto nel girone a causa della sconfitta ai rigori dopo un pareggio contro l’Ungheria, partita determinante fra le due vittorie contro Kazakistan e Romania. Quello stop ci aveva messo in una posizione delicata, adesso possiamo ripensarci con il sorriso ma il successo di misura (13-12) contro gli Usa negli ottavi è stato lo spartiacque fra il possibile disastro e tutto quanto di buono è arrivato poi, dal successo in rimonta per 11-10 nel quarto contro la Grecia al capolavoro contro la Spagna nella già citata semifinale.

Curiosamente, anche la Croazia era stata seconda nel suo girone, a causa della netta sconfitta contro la Spagna che vinse il gruppo che comprendeva anche Australia e Sudafrica, battute invece nettamente dagli slavi, che poi hanno avuto uno spareggio ben più semplice del nostro, vinto per 22-4 senza alcun affanno contro la Cina. La vera battaglia è stata nel quarto contro la Serbia, che ovviamente non è mai solo una partita per i croati, capaci di allungare nel finale per imporsi 15-13 sui poco amati cugini. Così ecco la Croazia in semifinale, che si pensava forse “facile” contro la Francia, invece è stata incertissima e si è decisa solamente ai rigori: fin qui il cammino, ma oggi si deciderà tutto nella diretta di Italia Croazia…











