USAIN BOLT PROVINO BORUSSIA DORTMUND/ Allenamento aperto al pubblico: attesi migliaia di curiosi

Usain Bolt provino Borussia Dortmund, "Gioco ala sinistra". Il velocista giamaicano pronto a scendere sul rettangolo verde di gioco, venerdì sarà il momento del provino ufficiale.

22 marzo 2018 - agg. 22 marzo 2018, 11.18 Matteo Fantozzi

Ha sorpreso tutti Usain Bolt, con il suo annuncio pubblico di ieri sera a Mediaset Premium, circa il provino che sosterrà domani, venerdì 23 marzo, con il Borussia Dortmund. A conferma di ciò è arrivato anche il tweet della stessa società della Bundesliga, che ha fatto sapere che «L’allenamento di venerdì 23 marzo, delle ore 10:30 con Usain Bolt, sarà aperto al pubblico. L’ingresso è previsto dalle ore 9:45 fino ad esaurimento posti». Sono attesi centinaia se non migliaia di curiosi per vedere da vicino il velocista giamaicano, vincitore di 8 medaglie d’oro alle Olimpiadi, nonché di 11 campionati del mondo, e detentore di svariati record nei 100, 200 e 4x100. La seconda passione del 31enne di Sherwood Content è sempre stata il calcio, e lo stesso non ha mai fatto nulla per nasconderlo. Quando può, partecipa a delle gare benefiche, come avvenuto ieri sera, in un match organizzato dalla Hublot con Maradona e altre stelle. Non ci resta quindi che attendere domani mattina, per capire come si comporterà Bolt, e soprattutto, se la dirigenza del Borussia gli concederà un contratto fino alla fine della stagione. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

L'ANNUNCIO

È ufficiale, Usain Bolt è pronto a scendere in campo per il provino con la maglia del Borussia Dortmund. Il velocista giamaicano giovedì potrà dimostrare che quanto detto in tutto questo tempo non era solamente questione di marketing, ma che davvero potrebbe far bene con il pallone tra i piedi. Lo stesso Usain Bolt a Premium Mediaset ha sottolineato: "Sono davvero molto emozionato, voglio capire fino a dove posso arrivare. Mi piace giocare come ala, meglio se sinistra, per sfruttare la mia forza fisica e la mia velocità. Se mi manca l'atletica? Mi manca essere in competizione, ma non l'atletica di per sé". A Borussia c'è grande curiosità di capire se Usain Bolt possa essere un valore aggiunto per l'undici di titolare. Ciò che è certo che a livello di marketing, nella vendita delle magliette, questa è una trovata praticamente senza precedenti. Il pubblico non vede l'ora di vederlo giocare.

IL GIAMAICANO INNAMORATO DEL CALCIO

Usain Bolt si è ritirato dal mondo dell'atletica, ma è pronto a scendere sul rettangolo verde di gioco per dimostrare di saperci fare anche da calciatore. Il giamaicano non ha mai nascosto l'amore per il calcio, da tempo infatti non ha nascosto la simpatia per il Manchester United e il sogno di diventare un calciatore professionista. In molti però si erano sbilanciati in maniera negativa nei confronti di questa ipotesi, sottolineando che per giocare a calcio non bastasse lo scatto nel breve ma la costanza durante i novanta minuti. C'era poi da verificare se i piedi di Usain Bolt fossero adatti anche a calciare il pallone oltre che a correre. Su questi due particolari non da poco c'è da dire però che prevale assolutamente è la curiosità di vederlo giocare. Riuscirà a fare bene nel calcio? Gli basterà essere uno dei tanti e non il migliore? Questo potrà dircelo solamente il campo da gioco.

