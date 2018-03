DAVIDE ASTORI TROVATO MORTO IN HOTEL/ Ultime notizie, i messaggi di cordoglio per il capitano della Fiorentina

Davide Astori è morto: il capitano della Fiorentina stroncato da arresto cardiocircolatorio in albergo a Udine. Rinviato il match Udinese-Fiorentina, a rischio tutta la Serie A

04 marzo 2018 - agg. 04 marzo 2018, 13.45 Niccolò Magnani

Davide Astori, è morto il capitano della Fiorentina (LaPresse)

La morte di Davide Astori ha scosso profondamente tutto il mondo del calcio: tutto il programma della 27^ giornata di Serie A è stato rinviato, così come anche il campionato di Serie B che in questa domenica prevedeva due posticipi (più il Monday Night Foggia-Empoli). Naturalmente i messaggi di cordoglio sono tantissimi, da ogni parte: Astori aveva giocato con Cagliari e Roma prima di arrivare alla Fiorentina, aveva disputato 14 partite in Serie A e si era fatto ben volere da tutti per la sua professionalità e i suoi modi. Lo hanno ricordato tutti: la società giallorossa ovviamente, poi anche il Milan che ha ricordato come Astori fosse cresciuto proprio con la maglia rossonera. Dalla Spagna lo ha ricordato Sergio Ramos, che ha postato l’immagine di un’amichevole giocata tra Real Madrid e Fiorentina; lo ha ricordato Monchi, che purtroppo si era ritrovato a vivere, da direttore sportivo del Siviglia, a vivere in prima persona la tragedia della morte di Antonio Puerta. La Juventus ha scritto come oggi il calcio, soprattutto oggi, debba andare oltre i colori e le rivalità: i bianconeri e la Fiorentina non sono esattamente società “amiche”, ma i campioni d’Italia si sono ovviamente stretti intorno ad Astori e a tutta la società viola. Particolarmente bello il messaggio che ha postato il Cagliari su Twitter: “con la nostra maglia hai realizzato i tuoi sogni, hai fatto gol in Nazionale, sei stato il nostro capitano coraggioso”. Sei anni in Sardegna per Astori, ritratto in una foto nella quale esulta in compagnia di Radja Nainggolan che peraltro aveva giocato con lui anche con la maglia della Roma per un anno e mezzo. (agg. di Claudio Franceschini)

DAVIDE ASTORI E' MORTO

Non ci sono molte parole per definire quanto successo: Davide Astori, capitano 31enne della Fiorentina, è morto questa mattina in albergo a Udine mentre era in ritiro con la squadra prima del match di Serie A delle ore 15 Udinese-Fiorentina. Il mondo del calcio e non solo vengono attraversati da un fulmine a ciel sereno che ribalta completamente qualsiasi altra notizia vicina al mondo sportivo. Centrale esperto e forte della Fiorentina, prima per anni al Cagliari e cresciuto nella Primavera del Milan: mancino capitano e primo ricambio della Difesa della Nazionale, dietro il blocco Juventus di Chiellini, Bonucci e Barzagli. Su di lui Di Biagio avrebbe puntato per le prime partite della nuova Nazionale e su di lui la Fiorentina puntava per riaprire un ciclo con mister Pioli. Ripetiamo, in questo momento le parole sono poche e tutti, da quanto sappiamo, non vogliono giocare le partite di oggi per nessun motivo al mondo. Di ufficiale per ora sappiamo che Udinese-Fiorentina, ovviamente, è stata rinviata ma si attende il via libera per le altre partite con le decisioni che vengono prese proprio in questo momento.

IGNOTE LE CAUSE

«Il capitano della Fiorentina Davide Astori è morto in nottata per cause non ancora precisate. Secondo quanto si è appreso, il giocatore era in un albergo di Udine con la squadra»: cosi scrive l’Ansa, con le prime notizie che circolano riguardo un arresto cardiocircolatorio e un malore occorso nella notte. È infatti morto nel sonno, a quanto sembra e chi si è accorto questa mattina ha dato subito la notizia: non riusciamo neanche ad immaginare lo choc che la squadra sta vivendo in questo momento, per non parlare della famiglia e degli amici cari che in Astori avevano un punto di riferimento e appunto un amico. Rinviata in segno di lutto la partita di oggi Udinese-Fiorentina, molto probabilmente anche il match in campo a breve - Genoa-Cagliari - salterà visto che Astori per oltre 6 anni ha giocato e vissuto in Sardegna. Sul resto ancora non si hanno notizie definitive ma si va verso il fermo totale: su tutti, scrive ora la Fiorentina il messaggio più bello e rispettoso, «La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che e' scomparso il suo capitano Davide Astori, colto da improvviso malore. Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità di tutti».

