La Sindrome di Brugada ha ucciso Astori?/ Oggi l'autopsia: Davide soffriva forse di questa patologia

La morte di Davide Astori per arresto cardiaco ha riacceso l'attenzione sulle patologie coronariche difficili da diagnosticare e che colpiscono i più giovani quali la Sindrone di Brugada

Davide Astori, con la maglia della Fiorentina (LaPresse)

A meno di tre giorni dalla scomparsa di Davide Astori, 31enne difensore e capitano della Fiorentina, il mondo del calcio ma non solo si interroga sulle cause di una morte tanto drammatica quanto inaspettata: un calciatore professionista che non presentava apparenti problemi cardiaci e che, come da prassi nel nostro campionato, si sottoponeva a controlli di routine ma stringenti, è stato stroncato da un arresto cardiaco nel sonno. A sorprendere è soprattutto il fatto che simili casi possano interessare anche atleti relativamente giovani e seguiti da équipe mediche all’avanguardia: anche per questo motivo, in attesa che vengano resi noti i risultati dell’autopsia sul corpo del calciatore e che l’indagine aperta dalla Procura competente per “omicidio colposo” a carico di ignoti faccia il suo corso, alcuni esperti hanno provato a ipotizzare quali possano essere state le possibili cause dell’infarto e tra queste c’è la cosiddetta Sindrome di Brugada, patologia poco nota al di fuori degli ambienti medici e che prende il nome da due fratelli e ricercatori spagnoli.

COS'E' E COME SI TRASMETTE

Nota per la prima volta nel 1992 quando i due fratelli ne parlarono diffusamente (circa quattro anni dopo che era stata descritta per la prima volta nel 1998 da alcuni medici nostrani sul Giornale Italiano di Cardiologia), la Sindrome di Brugada è una patologia cardiaca ereditaria dovuta a dei disturbi dell’attività elettrica del cuore e che è difficile da rilevare proprio perché non si accompagna a degli evidenti difetti che interessano il miocardio. Nel caso di Astori, il cuore del giocatore avrebbe rallentato fino a fermarsi definitivamente e, stando alle prime indiscrezioni che arrivano dall’autopsia, si sarebbe trattato di una bradiaritmia: tuttavia, l’arresto cardiaco in un ragazzo di 31 anni, a detta degli esperti, potrebbe essere dovuto a malattie genetiche ereditarie e la cui causa sono delle anomalie nel codice genetico. Nel caso della Sindrome di Brugada, questi difetti o modifiche nel DNA alterano le proteina predisposte al controllo del ritmo cardiaco e portano l’organo a essere soggetto a forme gravi di aritmia, come la suddetta patologia o la a tachicardia ventricolare polimorfa catecolaminergica (CPVT): la trasmissione genetica, come detto, avviene per via ereditaria e causa il malfunzionamento dei canali ionici (la membrana che riveste le stesse cellule del cuore.

UNA PATOLOGIA DIFFICILE DA DIAGNOSTICARE

Tuttavia, nonostante la patologia sia da quasi trent’anni conosciuta, è difficile riuscire a riscontrare delle alterazioni coronariche anche in sportivi professionisti che si sottopongono a controlli periodici: la Sindrome di Brugada rientra infatti tra quelle malattie asintomatiche e può essere diagnosticata solo attraverso esami più approfonditi quali una coronarografia e che, sovente, non vengono eseguite sui giovani dato che in questi casi si temono degli effetti collaterali. Insomma, si possono prevenire questi episodi di morte improvvisa? In realtà, ad oggi, gli studi non sono riusciti ancora a individuare tutte le possibili cause che portano a questa fatalità nei soggetti al di sotto dei 30 anni e alcuni geni, a differenza di altri (come il SCN5A nel caso della Sindrone di Brugada), non sono ancora stati collegati a un determinato tipo di aritmia. Come spiegano alcuni ricercatori, a volte neppure l’autopsia riesce a fugare tutti i dubbi e alcune morti restano senza una diagnosi soddisfacente.

