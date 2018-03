Davide Astori, l’autopsia/ Morte per bradiaritmia: Firenze gli dedica una mostra

Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso domenica - LaPresse

Davide Astori è morto per bradiaritmia nel sonno. Detto in parole povere, il cuore del capitano della Fiorentina ha iniziato a rallentare, fino a fermarsi completamente. E’ questo l’esito, per certi versi scioccante, dell’autopsia. Oggi il corpo del 31enne calciatore scomparso domenica, verrà esposto a Coverciano, nella camera ardente, mentre nella giornata di domani si terranno i funerali in Firenze, nella basilica di Santa Croce. Venerdì Astori tornerà quindi nella sua San Pellegrino, dove vive la famiglia e dove verrà sepolto nel cimitero cittadino. Nel frattempo continuano i messaggi e le manifestazioni d’affetto nei confronti del calciatore scomparso e della sua famiglia. Da sottolineare, ad esempio, quanto fatto dalla città di Firenze, che ha sentito ovviamente più delle altre la morte prematura del difensore della nazionale italiana.

LA SIRANI COME ASTORI

Oggi si apre al pubblico della Galleria degli Uffizi, la mostra per omaggiare Elisabetta Sirani, talento bolognese vissuto fra il 1638 e il 1655. Una mostra che il capoluogo toscano ha voluto dedicare proprio a Davide Astori, morto improvvisamente lasciando la compagna e una figlia di appena due anni. Per certi versi Astori e la Sirani sono simili. Entrambi sono infatti stati due grandi talenti, uno nel calcio e uno nel mondo della pittura, e purtroppo, i due sono accomunati dal fatto di averci lasciato ad un’età troppo giovane. 27 anni per Elisabetta, 31 per Davide, anni in cui bisognerebbe fare di tutto, tranne che morire. La mostra sarà visitabile fino al 10 giugno, e fra le opere più belle vi è senza dubbio la Sacra famiglia con Sant’Anna e San Gioacchino, risalente al 1662 circa.

