Costanza Calabrese / Video, mutandine in vista al Tg5: ma il fatto risalirebbe al 2012 (ultime notizie oggi 24 dicembre 2016)

COSTANZA CALABRESE VIDEO, MUTANDINE IN VISTA AL TG5: LA GIORNALISTA TRADITA DAL TAVOLO DI VETRO, MA IL VIDEO RISALE AL 2012 (ULTIME NOTIZIE OGGI 24 DICEMBRE 2016) - A volte ritornano: ed è questo quello che deve aver pensato Costanza Calabrese, la conduttrice del Tg5 che ha visto tornare di moda il suo incidente sexy, quello in cui le si è intravista la biancheria intima dal tavolo di vetro dello studio. Come ha fatto notare Fanpage, infatti, il video sarebbe addirittura del 2012: in un forum, infatti, è presente una vecchia discussione risalente a quattro anni fa che mostra i fotogrammi del video dell'incidente sexy di Costanza Calabrese. Non si sa perché adesso sia tornato a far parlare di sé, ma una cosa è certa: alla giornalista non deve aver fatto piacere sapere che, più dei suoi servizi, si parli dei suoi slip. Per adesso Costanza Calabrese non è ancora intervenuta nel merito della questione, e tutti aspettano con ansia una sua presa di parola sul fatto accaduto: oppure la conduttrice del Tg5 deciderà di mostrarsi superiore ed evitare di commentare questa banale questione?

COSTANZA CALABRESE VIDEO, MUTANDINE IN VISTA AL TG5: LA GIORNALISTA TRADITA DAL TAVOLO DI VETRO (ULTIME NOTIZIE OGGI 24 DICEMBRE 2016) - Costanza Calabrese è finita nel tritacarne mediatico dopo la conduzione di ieri sera del Tg5: la storica giornalista di Mediaset non si è resa conto del riflesso del tavolo di vetro e quindi ha inconsapevolmente mostrato le sue parti intime. Il video non ha solo fatto il giro del web e dei social network, ma ha anche attirato l'attenzione dei media stranieri. Ne hanno parlato, ad esempio, i tabloid inglesi: la gaffe di Costanza Calabrese è finita, ad esempio, sul The Sun, il Daily Mail e il Mirror. «Aveva le gambe divaricate e ignorava che il tavolo fosse completamente trasparente e che quindi non nascondesse nulla», «Sembra essere completamente ignara di ciò che sta accadendo e infatti la giornalista continua con il notiziario» e «Accidentalmente la giornalista Costanza Calabrese mostra le sue mutande agli spettatori» scrivono i tre tabloid. È bastata una diretta di trenta minuti per scatenare i social network e i media di tutto il mondo. Clicca qui per il video della gaffe di Costanza Calabrese.

COSTANZA CALABRESE VIDEO, MUTANDINE IN VISTA AL TG5: LA GIORNALISTA TRADITA DAL TAVOLO DI VETRO (ULTIME NOTIZIE OGGI 24 DICEMBRE 2016). LA CARRIERA - Costanza Calabrese è una giornalista classe 1979: si è laureata in Scienze della Comunicazione nel 2005 presso l'Università La Sapienza di Roma, poi è diventata giornalista professionista. Ha lavorato al quotidiano La Repubblica per cinque anni, poi ha debuttato a Mediaset come giornalista di Rete 4 e Canale 5. Ha cominciato a lavorare come inviata, poi come caporedattore e ora è conduttrice del Tg5. Costanza Calabrese è figlia d'arte: il padre era il famoso giornalista Pietro, scomparso sei anni fa. Nata in Belgio ma cresciuta in Italia, la giornalista è stata protagonista di una scena da bollino rosso: la posa sconveniente è stata paragonata a quella di Sharon Stone in Basic Istinct. Da un'inquadratura a tutto tondo, infatti, sembrano vedersi le mutandine sotto il vestito: il tavolo di vetro riflette l'immagine ed è subito bufera: per i social e i tabloid non ci sono dubbi e il video in poco tempo è diventato virale.

