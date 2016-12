Striscia la notizia/ Ezio Greggio e Enzo Iacchetti: di cosa parleranno nella puntata di oggi, 29 dicembre?

STRISCIA LA NOTIZIA, OGGI 29 DICEMBRE 2016 - Torna nella serata di questa sera, giovedì 29 dicembre 2016, il consueto appuntamento con il tg satirico Striscia la notizia, con i due conduttori Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. Prima di scoprire i nuovi servizi, vediamo il riassunto della puntata di ieri. Il primo servizio, riguarda l'inviata Valeria Graci che imita la mamma di Virginia Raggi. Vengono avvicinati i politici, da Francesco Boccia a Enzo Carbone, dopo ciò però si passa al servizio delle agenzie delle entrate, esso viene diretto da Riccardo Trombetta, dove l'accertamento della loro nuova sede non viene effettuata. Così una persona intervista dichiara che ha subito gli accertamenti e sono anche inesatti, Greggio poi annuncia il servizio di Max Laudadio che da Varese espone il caso di un uomo che è in difficoltà economiche. Esso dopo aver vissuto nella sua fabbrica si trova a rischio tubercolosi e insieme all'inviato si dirige al tribunale ma non ha nessun esito positivo.

Chiara Squaglia poi parla delle discariche abusive a Castelnuovo Val di Cecina, dove ci sono pareri discordanti tra tribunale e la polizia. Una volta in studio poi tocca a Iacchetti annunciare Eugenio il genio che spiega come i tassisti nelle proprie auto non hanno i sediolini adatti per i bambini. Il servizio termina e si va avanti con quello di Edoardo Stoppa che come sempre parla dei problemi degli animali, stavolta tocca agli asini che hanno problemi di salute, viene così intervistata la donna che è la padrona della struttura. Grazie all'intervento vengono effettuati i controlli agli animali, una volta in studio poi tocca vedere il video scovato in rete. L'inviata Radja invece espone la situazione dei vari campi profughi, si va quindi dallo spaccio alla prostituzione, grazie al programma Striscia la notizia però nel campo dei bulgari arriva l'acqua e quindi migliora anche se di poco la loro situazione. Il servizio che segue è quello di Moreno Morello che mostra come degli imprenditori effettuano dei leasing per i loro immobili ma sono costretti a pagare un'assicurazione. Un avvocato spiega che le cifre pagate sono esorbitanti senza essere presenti nel contratto e non possono più recriminare perché il tempo trascorso è eccessivo. Stefania Petix da Butera parla degli ingenti costi di una pala eolica che poi resta inutilizzate, arriva poi il momento di Valerio Staffelli che spiega alcuni problemi tecnici con gli smartphone, legati alla segreteria telefonica. Tim e Vodafone risolvono il problema mentre la 3 invece non ha avuto modo di risolvere il problema così l'inviato parla con un operatore del gestore. Visto che non si risolve si rivolge al direttore marketing che promette di risolvere il tutto in tempi brevi, il servizio termina e si passa alla rubrica dei Fatti e rifatti che mostrano i cambiamenti estetici della presentatrice Licia Colò.

© Riproduzione Riservata.