Roberta, Maddalena Corvaglia e Tania Peli, ex di Enzo Iacchetti/ Carriera e curiosità

Chi è Roberta, ex moglie di Enzo Iacchetti

Cinema, televisione, teatro; questi e tanti altri sono i volti di Enzo Iacchetti. Il suo ruolo sul piccolo schermo è tra i più apprezzati e la verve comica che da sempre lo accompagna è stata sicuramente l’arma migliore da sfoderare per farsi largo nel mondo dello spettacolo. Come spesso accade per i volti noti del settore, impossibile non accendere i riflettori non solo sulle tappe professionali ma anche sugli aneddoti riferiti alla vita privata.

Enzo Iacchetti ha avuto una vita ricca di emozioni, tanto dal punto di vista lavorativo quanto in ambito sentimentale. Una delle storie più importanti dell’attore e conduttore è stata quella con la sua ex moglie Roberta, sconosciuta al mondo dello spettacolo. Insieme hanno sempre preservato il rapporto, mai esposto alla curiosità mediatica. Insieme hanno cresciuto il loro figlio Martino, nato nel 1986, anche dopo la separazione.

Maddalena Corvaglia e Tania Peli, ex di Enzo Iacchetti: le liaison del conduttore

Enzo Iacchetti, agli inizi degli anni 2000, ha avuto anche una relazione con Maddalena Corvaglia. I due sembravano non risentire della differenza d’età; ai tempi aveva circa 50 anni, mentre la showgirl era poco più che ventenne oltre che agli albori della propria carriera. La storia è purtroppo naufragata e in alcune interviste del passato è stato il conduttore ad accennare ai motivi della separazione, sottolineando come abbia inciso anche la differenza anagrafica.

Dopo la liaison con Maddalena Corvaglia, Enzo Iacchetti ha nuovamente aperto le porte della sua vita all’amore, legandosi per diverso tempo a Tania Peli, classe 1986. “L’età anagrafica non conta, tutto dipende dal cervello; lei è giovane ma molto matura, mi affascina la sua intelligenza…”. Queste le parole del conduttore in un’intervista del passato e riferite proprio alla sua ex compagna. Stando alle informazioni reperibili in rete, la liaison è però giunta al termine ed Enzo Iacchetti pare sia attualmente single.

